獨／借50萬要求簽下100萬本票 林姿佑胞弟事發後失聯

2018年03月27日 21:08 中時 蕭雅玲

林姿佑賣東西引發糾紛她於日前在臉書發聲明。

林姿佑轉戰網路直播平台賣商品，今年1月透過胞弟林俊名介紹認識自稱老行家總經理的周姓男子，並在網路上賣起老行家的商品，一個月不到的時間，林姿佑覺得商品不但沒有中文標示，賣出之商品對方也沒有開立發票，身為購物專家的林姿佑深覺不妥，因而於2月10日於臉書Po文發出聲明稿向粉絲道歉，也同時把身品下架，卻沒想到意外爆出對方要告林姿佑名譽損害，更扯出胞弟與周男之間的財務糾紛。

經紀人透露，事情一開始只是林弟公司與周男之間的借貸關係，當初林姿佑胞弟先用公司支票要向對方借款一百萬，但對方要求林弟每個月得要償還方3萬元利息，後林弟又以個人名義向對方陸續借了20萬、30萬元，但對方要求他簽下40、60萬倍數本票本票，家人聽到覺得無法理解，整件事情才爆出來。

經紀人透露，周男可能知道林弟的姊姊是林姿佑，加上姐夫又是小亮哥，覺得兩個都是名人，因而透過林弟希望林姿佑能幫他賣老行家商品。但因林姿佑本身是購物專家，非常在意賣出的商品有沒有開發票，以及商品是否能合法販賣，對方都跟他們說：「絕對合法！」並跟她們說：「相關的文件都有」，當時林姿佑為了想幫弟弟，於是答應在網路幫忙賣商品。但賣了一兩檔商品後，輾轉從粉絲那邊得知「根本沒收到發票，商品也沒有中文標」，因而於2月10日在粉絲團發表聲明啟事，並立馬把商品下架。卻沒想到周男認為林姿佑所發出的聲明稿嚴重毀壞他的名譽，因而拿著聲明稿去告林姿佑損害名譽。

經紀人表示，「林姿佑認為自己沒有先幫粉絲把商品篩選過，才會發出聲明稿澄清，且聲明稿內容都屬實，不懂對方要用哪個部分來告我們損害名譽。」目前林姿佑已委託律師處理，包含胞弟借貸事宜，「對方若想要走任何合法程序都會配合，但如果對方想要提告就去提告，所有事情可以在法庭上講。」

事情發生後，林姿佑老公小亮哥也曾出面想幫忙，並陪同一起去找對方，「希望把錢（50萬）還給對方，要求對方把『個人』借出的100萬本票還給他們，但遭對方拒絕，表示僅願意還他們『公司名義』開出的100萬本票。」雙方因為沒有共識，錢也因而沒有還成。而林姿佑弟弟則在事發至今一個半月完全失聯找不到人。

(中時)