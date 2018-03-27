南韓淫教「教主」出獄 要防「攝理教」死灰復燃

2018年03月27日 21:18 中時 王嘉源

據大陸《中國青年報》27日報導，中國反邪教網訊綜合南韓Newsnjoy、日本《朝日周刊》和凱風網等網站報導說，南韓邪教「攝理教」教主鄭明析曾因性侵多名女信徒被判刑十年，今年2月18日刑滿釋放。鄭明析出獄後，「攝理教」又開始頻繁活動，他們把目標瞄準了大學生。日本專家呼籲，警惕該教「再度活躍」。

南韓「攝理教」教主鄭明析（73歲）曾因性侵多名女信徒被判十年有期徒刑，今年2月18日是他刑滿釋放的日子。南韓法院責令他在未來7年內必須佩戴帶有GPS功能的電子腳環，洗澡也禁止摘下。根據南韓法律，他將受到禁止接觸特定對象、禁止在特定時間出行等限制。

據南韓媒體Newsnjoy報導，鄭明析出獄當天，10多名信徒一早就來到他所關押的大田監獄門口等候。上午9點20分左右鄭明析出獄，隨後乘車前往位於南韓忠清南道錦山郡月明洞的「攝理教」本部，周邊道路上掛著「熱烈歡迎鄭明析總裁回故鄉」的橫幅。

隨著鄭明析的出獄，「攝理教」信徒又開始頻繁活動，他們把目標瞄準了近期開學的新生。在南韓，他們掩蓋真實身分，在超過40所大學、20所高中進行了名為「大學生活的全部：大學生活指南」的演講。

盡管鄭明析被捕使「攝理教」信徒數量從10萬人減少到4萬人，但至今仍有許多人相信他是被冤枉的。日本《朝日周刊》2月23日報導，鄭明析出獄引起了日本專家的重視，日本靈感商法對策律師協會、日本反邪教協會在2月19日聯合呼籲警惕該教「再度活躍」。

據鳳凰網引述，日本靈感商法對策律師協會非常重視該教隱藏身分開展勸誘活動的問題。渡邊博律師表示，「當年的學生信徒如今已走向社會，他們以大學生、中學生為主要目標，隱藏身分拉人入教。」一名三十多歲的原男性信徒、現從事信徒家庭的咨詢工作，他說：「我曾被困攝理教，那時被告知所有對教團的指控和批判報導都是造謠。如今他們透過改變名字和活動場所等手段不斷拉攏新信徒，使得信徒數量有增無減。很有必要為學生打好預防針，警惕他們的存在。」

由心理學、宗教學專家組成的日本反邪教協會代表理事西田公昭（立正大學心理學教授），也表達了類似的擔憂說：「包括攝理教在內的不少類似團體都掩蓋身分、製造謊言、侵犯人權，他們把目標瞄準了近期開學的新生，必須高度警惕。」

從事邪教集團對策研究的惠泉女子大學名譽教授（宗教學）川島堅二說：「伴隨鄭明析的出獄，該教信徒已在網絡上開始活躍。他們在劇院等地頻繁活動，當今年輕人對攝理教了解得不多，很容易落入陷阱。」

「攝理教」，又名耶穌晨星教會（Jesus Morning Star，縮寫作JMS），現在全名「基督教福音宣教會」，由鄭明析在上個世紀80年代在南韓建立。鄭明析，又譯為鄭明錫，1945年3月16日出生於南韓忠清南道錦山郡珍山面石幕裏月明洞。因性侵女信徒，鄭明析被南韓、日本等多個國家和地區警方及國際刑警組織通緝，2007年5月鄭明析在大陸遼寧落網，2008年2月引渡回南韓受審，並於同年8月14日被首爾中央地方法院判處有期徒刑六年。2009年2月10日二審改判為刑期至十年。

據中國反邪教協會制作的警示教育片《當心「洋邪教」的陷阱》介紹，「攝理教」將頭目鄭明析神化為成「救世主」，鼓吹墮落的人、特別是那些與惡人發生過性關係的女子可以透過與教主發生性關係洗脫罪責，並將此稱之為「愛之教育」 。「攝理教」在日本建立了約40個據點，其中有的位於東京、大阪、名古屋、福岡和劄幌等大城市。在日本時，鄭明析幾乎每天都「召見」10多名女信徒，以「檢查身體」為名進行性侵犯。

「攝理教」還假扮社團拉攏名牌大學學生入教。為了不引人注目，「攝理教」瞄準了大學生。它在日本的信徒以在校和已離校的大學生為主，女性成員約占信徒人數的60％左右。根據前教徒提供的訊息，這些大學的教徒假裝是學校社團的人，去接近大學生。

鄭明析不僅劫財，同時他還是騙色的高手。加入「攝理教」的女性被洗腦後，都委身於他。據統計，共計達千人之多。一些要離教的女性，除了被毆打，就是被「洗腦」。被威脅離開教會後會在2年內死去，比如交通事故死去等，她們對上大街就產生了一種強烈的恐懼感。

中國反邪教協會原秘書長王渝生說，「攝理教」發展蔓延如此之快，源於以下幾點：一，鄭明錫充分地利用大學生好強好勝的性格來吸收精英；二，他們進來後，運用文化、文藝、社團活動讓他們真正地深入其中，同時利用他們來吸引他們周圍的同學；三，進來時間長，同時對他們進行洗腦，使他們遠離父母，到教會裏活動，以至於不能自拔。

王渝生又表示，同時，現在學生學習壓力很大，學習煩惱時，就會去尋找一種精神的放鬆，而這時「攝理教」就自然而然地融入他們的生活，而他們最終被接受的教育會使他們感覺到他們父母是可惡的，有罪的，進而離開父母，為教會服務。

(中時)