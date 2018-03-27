專訪／是元介《回家》入戲秒哭 沈建宏片場發瘋失控

沈建宏（左）和是元介戲外情同兄弟。（粘耿豪攝）

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哥倆好。（粘耿豪攝）
互逗對方開心。（粘耿豪攝）
沈建宏（左）和是元介演到好戲覺得很過癮。（粘耿豪攝）
是元介帥氣有型。（粘耿豪攝）
是元介希望在台灣多接拍參展的好作品。（粘耿豪攝）
24歲的沈建宏成長許多，也勇於表達自己想法。（粘耿豪攝）
沈建宏接下來將到大陸拍戲。（粘耿豪攝）
沈建宏劇中吃牢飯。（中天提供）
沈建宏演妥瑞症少年。（中天提供）
是元介演技爆發，入戲哭到不能自己。（中天提供）
是元介下跪求情的，哭戲演得有層次。（中天提供）

是元介、沈建宏拍攝中天電視電影《阿青，回家了》，飾演哥哥的是元介、演妥瑞症弟弟的沈建宏分別都經歷角色痛苦期。是元介說以前拍偶像劇要的是美感，不像這次有聲嘶力竭的哭、不知所措的放聲大哭、有無法釋懷的哭等各種哭法，曾狼狽到臉上掛著2大條鼻涕；沈建宏也有幾近發瘋似的情緒崩潰戲，2人自虐又情緒自溺，「都感覺自己不是自己了」。

是元介印象深刻有場代弟弟向大眾下跪求情的戲，情緒必須從慌張、膽怯再到勇敢說出口，他演完2次，哭到癱軟，導演周美玲仍覺得層次不夠，現場停機15分鐘，客串演出的律師賴芳玉在現場和他分享親身經歷案件，是元介笑言大量吸收15分鐘負能量之後，第3次上場一次過關。他說，「我們會準備100分的功課到現場，可是給導演之後，她會覺得我們只給她80分，她要我們做到120甚至150分，超越自己的極限」。

沈建宏有場在偵訊室的戲，是整部戲最難演的，角色一開始就要處於緊張壓抑狀態，情緒從發瘋抓狂、撞牆、被壓制在地上到絕望自招。他說巧合北捷殺人案凶手鄭捷之前也在同個偵訊室被審問，導演拍攝時一鏡到底，他入戲哭到無法自拔，直到導演喊卡過去拍他肩膀，才知道過關，「我和哥哥（指是元介）兩個都跳脫以往，好像沒超越這麼多的自己」。

是元介自嘲和沈建宏「很變態」，「明明好好的生活不過，為什麼要這樣虐待自己」。是元介提到，導演拍攝許多畫面都是一鏡到底，情緒必須連貫才行，「考驗演員撐不撐得上去，演員要Hold住，不然一閃神，鏡頭就跳走」。

以前演戲有過閃神狀態？是元介說：「要看戲，這次劇本寫得好、是走心的」，以前他拍偶像劇只是一場吃飯戲，但因為置入必須一直說台詞交代一罐鹽巴，笑說「這閃神閃到在家睡覺了」，偶像劇比較唯美，功能性不一樣，演員能演《阿青，回家了》這種戲是充電，一次虐到最高點，沈建宏反應快的說：「偶像劇才是充電吧，這明明是耗電」。

中天綜合台於3月31日晚間11點首播《阿青，回家了》。

(中時)

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