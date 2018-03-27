圓明園被劫西周青銅器「虎鎣」 英國拍價20萬英鎊起跳

西周青銅器「虎鎣」1860年在圓明園失蹤，日前出現在英國，4月拍賣。（取自新浪微博＠中國日報網）

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旺報
英國軍官Harry Lewis Evans在1860年的家書中詳述從圓明園搶走「虎鎣」的過程。（取自新浪微博＠中國日報網）

距今約3000年的稀有西周青銅器「虎鎣（ㄧㄥˊ）（虎形容器）」，西元1860年10月6日英法聯軍洗劫圓明園，搶掠文物時被劫走，最近卻現身英國東南部的肯特郡，並將在4月於當地進行拍賣，估價為12至20萬英鎊（約台幣506至844萬元）以上。

這個「虎鎣」原來的擁有者是英國海軍上校Harry Lewis Evans，曾參與第二次鴉片戰爭（西元1856 年10月8日至1860年10月18日），1857年佔領廣州。他在1860年10月17日寫給母親的家書中，詳細記錄軍隊對圓明園的洗劫過程，曾詳述他參與洗劫圓明園獲得青銅器等珍貴文物的過程：「我成功得到了幾件青銅器和琺瑯花瓶，還有一些皇家圖案的非常精致的陶瓷杯子和碟子，但它們非常易碎，我對把它們完好運回去不抱什麽希望。」這些信函與「虎鎣」等文物同時被發現。

據拍賣公司表示，這件「虎鎣」因其器蓋和出水口的老虎造型而得名，將與Harry Lewis Evans持有的另外兩件青銅器一起拍賣。目前全球「鎣」類青銅器僅存7件，其中5件都被博物館珍藏，只有1件曾在拍賣場上現身，第2件被拍賣的就是「虎鎣」是，實屬罕見。

(旺報)

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