不必巨大機器人 現代武器也可消滅怪獸

2018年03月27日 21:37 中時電子報 江飛宇

以怪獸為題材的電影隨著CG技術的提升而有增加的趨勢，多數怪獸電影當中，人類非常渺小又脆弱，只能無助的逃跑。不過2013年上映的環太平洋(Pacific Rim)比較不同，人類打造了巨大機器人與怪獸對決，今年也推出了續作。要是我們的世界真的遇到怪獸，現在的武器真的不堪一擊嗎?

大眾機械(popular mechanics)分析，如果我們遇到怪獸，妥善運用現今的武器應該也能有效消滅怪獸，當然前題是怪獸沒有更多違反科學的異常攻擊手段。首先，步兵應該無法與怪獸對抗，這一點在步槍子彈和肩扛火箭無用之後就能確定了。他們應該維護秩序、疏散群眾，不要白白浪費人力。

接下來輪到戰車登場，戰車在現代陸戰表現不錯，以美國M1-A1艾布蘭戰車為例，它最高速度到每小時72公里，可以快速到達怪獸所在位置，它的120公釐主砲是現代動能最強的大砲之一，幾乎可以貫穿任何裝甲，不過能否對哥吉拉或者環太平洋的巨大怪獸產生有效傷害則是疑問，而且戰車並不能承受遭到幾十公尺高的巨獸踩踏的傷害。

既然陸上武器不合用，就派出空中武力。AH-64阿帕契直升機應該熟練的怪物獵人，不過阿帕契的武器不會比120公釐戰車主砲來的強，不管是高速連發的30公釐機砲，或是AGM-144地獄火飛彈，若是打在怪獸堅硬的外皮上效果也不大。

然而，阿帕契的優勢在於靈活，直升機可以善用精準的射控系統，瞄準怪獸竹身上的幾處敏感弱點，比如眼睛、嘴巴、腮等等。再利用地獄火飛彈或是70公釐雷射導引火箭彈來攻擊這些地方，可以使怪物發疼而轉移注意力。因此這裡就有一個策略，利用阿帕契來吸引怪獸的注意力，引導它離開城市，轉移戰場到我們認為較合適，受損較小的戰場(當然，我們希望這個怪物不會突然展開翅膀然然後飛行)。

說到空中攻擊，其實怪獸電影總有一件最令人費解的事情 ，那就是怪獸總能很揮動巨爪輕易的拍落戰機，包括2013年的「環太平洋」也是，電影中F-22猛禽戰機發射機砲攻擊怪獸，然後就撞墜了。其實這很不合理，戰機的飛彈射程都有幾十公里遠，完全沒有必要接近到怪獸身邊，它們應該在安全的距離發射飛彈才是。

猛禽戰機也確實不是最好的怪物殺手，F-22的主要武裝，包括雷達引引飛彈和紅外線追熱飛彈，都是對付戰鬥機之用的，它的總彈藥量最多也就8枚，這對巨大怪獸來說，損害力顯然不足，因此現在我們發現，有著足夠的載彈量的轟炸機才更適合對付怪獸。

說到轟炸機，先進的B-2精神隱式匿蹤轟炸機好不好呢?雖然它很先進，但是它的武裝以精確攻擊為主，而它的匿蹤效果與怪獸也沒什麼關係，所以建議使用載彈量最大的B-52同溫層堡壘式。

日本的哥吉拉，可說是所有怪獸的老前輩，首部哥吉拉電影在1954年首次登場，一年後，B-52轟炸機也正式服役，某種意義而言，它們都歷史悠久。在超過60年的作戰經驗和大量的升級後，B-52仍然是最有效的轟炸機。

不過B-52也有不足之處，它的飛行速度較慢，可能不能及時抵達怪獸肆虐的城市，因此，或許可超音速的B-1槍騎兵轟炸機可以擔任先鋒，以1.25馬赫的極速趕往城市，再用它攜帶的各型巡弋飛彈、遠攻飛彈給予怪獸有感的傷害。

因此，我們的作戰計劃如下：阿帕契戰鬥直升機先使用機砲、飛彈攻擊怪獸的眼睛等弱點，激怒它並引訪到一個開放的區域，地面上的部隊再以雷射標定怪獸， 接到座標的B-1轟炸機以精確飛彈施以轟炸，如果怪獸還沒倒，那麼改用BLU-109穿透式炸彈在怪獸的行徑路線先炸出一個大坑，讓怪獸跌進去以限制它的行動範圍，接下來趕來參戰的B-52轟炸機以無數炸彈雨把怪獸轟到體無完膚。

不過有一種情況我們現代武器難以對付，就是怪獸他們選擇停留在海裡不上岸......那麼我們只能期待它們安份一點。因為現代的潛艦相當脆弱，無法與能夠靈活游泳的巨獸週旋。

(中時電子報)