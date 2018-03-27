8319人挺男足摘「星」 陳柏良：用勝利把球迷留住

2018年03月27日 22:26 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

台北田徑場湧入8319名觀眾，替中華男足加油。（李弘斌攝）

儘管賽前有徵召華裔好手周定洋的風波，還有鄉民表示要到場抗議，中華男足27日主場對新加坡的亞洲盃資格賽，仍吸引8319人到場加油，攻入致勝進球的「台灣隊長」陳柏良也感動的說：「我們不怕輸球，只怕失去球迷，所以大家拚盡全力要為球迷贏下比賽，也希望用勝利把他們留住！」

陳柏良說，賽前的這些風雨，要說球員不受影響是不可能的，不過到了比賽，還有這麼多人湧入台北田徑場，就算中間真的有些意見不同的球迷，陳柏良還是正面的說：「我相信來了就是真愛！台灣足球現在受到很多關注，我們希望留住球迷，而且吸引更多人，很開心，大家還是扛過來了。」

李茂以腳後跟妙傳助攻陳柏良破門。（李弘斌攝）

中華隊以1比0氣走新加坡，第37分鐘的致勝進球，可說是團隊配合的經典，當時溫智豪中場拿球，低傳給背對球門的前鋒李茂，無人盯防的陳柏良同步啟動，李茂送出一記漂亮的腳後跟妙傳，助攻陳柏良殺入禁區勁射破門，一瞬間踢開了客隊大門。

「我想那是種自然反應，在訓練當中就有做這種配合，比賽中自然而然就做了出來，」陳柏良說：「主要是李茂有把球護住，才能做出這次配合。」

根據統計，這是陳柏良代表成年國家隊第69場出賽，所攻入的第25球，遙遙領先居次的10球（張涵）。陳柏良笑著說：「我才踢69場嗎？怎麼感覺沒這麼少。我的目標是100場、進50球，不過最希望的是球隊獲勝，當然如果我進球、球隊獲勝同時實現，那當然是最棒的結果了。」

(中時電子報)