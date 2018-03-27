「被張正偉激到！」蔣智賢突破低潮炸首轟

蔣智賢一甩低潮，轟出本季首發全壘打。(富邦球團提供)

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中時電子報

蔣智賢轉戰富邦悍將後，打擊手感低迷，不過，富邦今(27日)回主場新莊棒球場對戰Lamigo桃猿，蔣智賢一掃低潮打出首轟，他笑說，是「花花」張正偉在他前頭打出全壘打，激起他的鬥志，「花花都可以，我怎麼可能不行！」

蔣智賢官辦熱身賽手感冷，打擊率僅1成18，自己也給自己不小的壓力，「教練都要我放鬆、別擔心，別有太多想力求表現的想法。」蔣智賢此役擔綱先發6棒三壘手，首打席面對三壘有人機會，卻再度因為想法太多，最後領到三振收場。

蔣智賢3下第二次上場打擊前，排在他前一棒的張正偉，轟出右外野3分炮，給他起很大激勵效果。「花花都可以，我怎會不行。」蔣智賢帶著這樣的想法，逮中猿隊洋投尼克斯的內角球，把球轟上右外野看台，「那球有點低也沒失投，打到棒頭想說不會出去，還好是帶出去了。」

蔣智賢擊出這發全壘打，頓時壓力釋放，漸漸拾回過往輕鬆打擊的感覺。張正偉也說，那時在場下，蔣智賢跟他說自己也想打出去，「沒想到還真的被他打出去。」蔣智賢跟張正偉攜手合作，助富邦3下進帳7分，奠定勝基。蔣智賢5打數2安，打擊率升到2成50。

「肩上的大石放下了！」蔣智賢揮別壓力，總算露出笑容，他說，現在有越打越輕鬆的感覺，接下來就照著節奏、感覺去走。賽後，總教練葉君璋也讚賞兩人的表現，並表示下一場有機會做相同的安排，把張正偉排在蔣智賢後面，也是可考慮的選項之一。

(中時電子報)

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