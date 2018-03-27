成功的人！ 通常都擁有這些人格特質

2018年03月27日 22:32 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

我們大多數人沒有愛因斯坦般的天才大腦，或極高自信，我們常會懷疑：我的智商夠我用來實現夢想嗎？當機會來敲門時，有些人因為擔心自己不夠聰明，或不夠意志力強大，甚至怯縮婉拒機會。

諾貝爾獎得主，芝加哥學派經濟學家詹姆斯．赫曼（James Heckman）的研究指出，智商只能解釋大約2％的成功。換言之，成功跟聰明與否沒關係。

個性勝過智慧

為了得出這個結論，研究人員梳理了英國、美國和荷蘭近萬人的智商分數、大學入學成績和性格測驗，計算出每個因素與成功之間的關係，結果也只有微乎其微的1％或2％。

高中化學拿到A級高分，說明大腦天生的能力，但性格特徵如認真（所以你背熟了化學元素週期表）、不拒絕學習新事物（對化學很好奇，想搞懂它），更能預測人生。

是的，你可以改變你的個性

對於喜歡自我提升的人來說，這是一個好消息，智商很大程度是天生固定的，但個性比較能靠後天塑造。

赫曼的其他研究指出，兒童時期的教養有助孩子培養正確的人格特質，有利成功。其他學科的研究也證明毅力、勇氣這些特質可以教得出來。也就是說，性格和行為可以透過環境或熱情而大幅改變。

重點在於不要問自己「我夠聰明可以成功嗎？」而改問自己「我有成功的個性嗎？」。如果答案是「現在沒有」也不要太氣餒，完全有可能改變。

7種成功的個性

成功人士通常有以下這七種人格特質，使他們更有生產力和動力，如媒體女王歐普拉、英國維珍集團創始人布蘭森或華人世界裡很多的創業人士，他們都經歷過重大的職涯挫敗，但都熬過谷底，反敗為勝。

1.效率

您無需工作12小時即可獲得極高的生產效率。領導力培訓公司Vital Smarts對1,500名參與管理人員和員工的調查發現，表現優異的員工比同齡人的工作時間短，為了效率，他們傾向清楚、頻繁地與同事溝通。

2.紀律

《引爆趨勢》（The Tipping Point）作者葛拉威爾遍訪成功人士，提出常見的錯誤觀念說，其實成功沒有捷徑，習慣遲到或睡眠不足都會妨礙你的專業表現。你可以規律運動、早點就寢、早一點起床，保持頭腦清晰，專心提早準備你的每一天，，因而不用陷入遲到、遲交報告的壓力，睡眠不足以致頭重腳輕、不知所措的痛苦。

赫曼發現理財成功與否跟責任感有關，責任感是一種以勤奮、毅力和自律為標誌的人格特質，這篇發表在美國國家科學院院刊上的論文，破解了「為何總是有人非常聰明卻不會致富」的疑問。

成功的人擁有這些特質。(圖/康健雜誌)

3.擁有工作之外的興趣嗜好

如果你只有工作、吃飯和睡覺，很容易覺得枯燥疲累。花點時間去享受工作以外的生活吧！例如打羽毛球、做手工藝、攀岩、彈吉他…，打破常規、減輕壓力、增強體能，是處理工作與生活的壓力，以及創造性思考的關鍵，有助成功表現。

而你會為了有時間從事興趣嗜好，會施展紀律、意志與效率方法，有條不紊如期完成工作。臉書CEO兼共同創辦人祖克伯曾透露，擁有興趣嗜好表示個性熱情、生命力強靭，是他尋找優秀同事時非常重視的特質。

4.有條有理

總是匆匆忙忙，不會讓你看起來是個VIP，卻讓你看起來很疲憊，領導力發展專家布萊克（Jeff Black）認為。

當你緊張、有壓力時，不要慌亂，用日曆或筆記本清楚地調整你的優先事項。布萊克建議，花時間跟人直接溝通，可以掌控必須完成的事情。被選為「全球世紀經理人」「全球首席CEO」等美名的通用電器總裁威爾奇(George Welch)，不但每日工作管理時間，甚而早就排好一年的重要事件與活動。

5.樂觀

快樂、樂觀的人容易達成人生目標，但說來容易做來難。Lexion財富管理公司的CEO卡普蘭建議寫下自己的願望，想像成功後的景象，把這意象內化，你會更努力。

6.冷靜思考抓重點

碰到組織中，人與人之間的紛爭，或事情雜亂無頭緒時，先不要慌張，冷靜思考一段時間，釐清問題的癥結點。再針對癥結點部分一一去處理，並且說話之前先想想，別被情緒引導影響，把事情愈搞愈複雜，訓練與管理顧問肯妮迪（Beth Kennedy）建議。

7.韌性、不服輸

生活是一場戰鬥，面臨挑戰時保持戰鬥力，選擇相信自己的人，會找出方法來與他人溝通，為生存而頑強拼搏，爭取重新站起來，永不放棄希望。不服輸的人很難被擊敗。

個性決定命運，如果你了解自己個性上的缺失，下決心去改，你會創造成功的。

取材自INC,Psychology Today,CNBC

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(中時電子報)