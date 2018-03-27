印象飯店董座林原廣詐貸2億拘提到案 不排除聲押

2018年03月27日 22:50 中時 陳志賢 、 張孝義

「印象台灣飯店集團」董事長林原廣，被控涉嫌藉由旗下「台北城飯店」需要裝潢名義，透過大都會機電工程公司輾轉取得不實發票憑據，向安泰銀詐貸2億多元，檢調26日晚間拘提林原廣與執行董事廖婉瑩2人到案，另拘提1名入境的涉案業者黃耀賢，二度搜索相關處所，調查局27日將林、廖及黃等5人移送台北地檢署複訊，檢方訊後不排除聲押。

據了解，北市調處拘提到林原廣、廖婉瑩2人後，2人表示這些日子都藏匿在友人莊世傑處，所以莊也被依藏匿人犯罪嫌移送台北地檢署，檢方複訊後，諭令以20萬元交保，其他被告檢方漏夜訊問中。

48歲的林原廣從房地產跨足飯店業，為觀光產業聞人。檢調是於26日晚間7時許，在台北市攔下駕駛保時捷跑車的林原廣，並在副駕駛座發現廖婉瑩，順利拘提2人到案。

檢調調查，林原廣因在2014年間，出現2億1000萬元資金缺口，當時台北城飯店正需興建裝潢，林明知裝潢款預估價僅1億元，竟為填補缺口，找大都會機電工程公司取得不實發票憑證，另由負責財務調度的廖婉瑩製作假金流，利用墊高工程款向安泰銀行申貸3億6000萬元，安泰銀最後核貸2億元。

檢調發現，安泰銀核貸2億元後，資金最後回流到林原廣與廖婉瑩2人手中，懷疑林、廖涉犯詐欺、違反銀行法、違反商業會計法等罪。

檢調23日首度搜索台北城飯店及林，廖的相關處所，查扣帳冊、銀行往來明細過濾，並約談林的小舅子、大都會機電工程公司負責人賴文賓等8人，賴男8人訊後獲請回。由於林、廖2人未到，檢方開出拘票拘提2人。

檢調掌握林、廖2人行蹤，26日先拘提2人到案，並在26日晚間9時許，將剛在桃園機場入境的涉案業者黃耀賢拘提到案，檢調隨即再度搜索多處相關地點，另約談2名關係人查證。

(中時)