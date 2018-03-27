蘇志燮哭哭 女生想秀秀

2018年03月27日 22:57 時報周刊 溫博鈞

《雨》片導演李章焄（左）與蘇志燮互動有趣。（粘耿豪攝）

蘇志燮常做出可愛小動作。（粘耿豪攝）

李章焄導演（左）覺得蘇志燮的眼淚會讓女性想抱抱他。（粘耿豪攝）

蘇志燮出席《雨》片首映會，吸引大批粉絲。（粘耿豪攝）

蘇志燮與李章焄導演出席《雨妳再次相遇》首映會。

韓國演員蘇志燮與李章焄導演27日旋風訪台宣傳主演電影《雨妳再次相遇》，首映會吸引近千粉絲圍觀，場面壯觀。

蘇志燮一走上紅毯，粉絲便不斷尖叫歡呼。當天台北下了場雨，正好符合中文劇名情境，主持人告訴兩人在本地下雨代表「遇水則發」，必定帶來漂亮的票房成績。

提到蘇志燮的魅力，李導演說他雖然看起來很man、有男人味，但哭泣起來會讓女性產生一種想要給他抱抱、秀秀的慾望，聽得蘇志燮直露出害羞的微笑。

被問在拍攝中「最幸運的時刻」，李導演提到孩子趴在蘇志燮胸膛一幕，本來是睡著的，但鏡頭一轉動孩子便睜眼自然地演了起來，成了精采的一幕。而蘇志燮說：「順利行程並獲支持，還能來台大家見面，我覺得幸運且感謝。」

蘇志燮最後說，這部片含括了朋友、戀人、家人等關係，願大家舒服地欣賞，並記得向心愛的人說聲「我愛你」，當他一說出「我愛你」，粉絲們瘋狂尖叫，但因聲音不太整齊，主持人請蘇志燮再來一次，讓他笑了出來。活動最後便在蘇志燮溫柔的「我愛你」與震耳欲聾的尖叫歡呼中結束。

(時報周刊)