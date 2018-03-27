大屯山蠢蠢欲動？北市消防局火山噴發首納災演

2018年03月27日 22:59 中時電子報 吳家詮

近來世界各地都有火山蠢動的消息，為防範屬臺北盆地邊緣大屯火山群突然噴發，台北市消防局領先全台將火山災害納入防災演練項目，並於今天（27日）進行兵棋推演，包括預警通知、收容安置和火山灰處理等應變機制演練。

消防局表示，由於大屯火山群已屬國際火山學會定義的活火山，台北市政府為讓各級防災單位及早因應及檢驗相關防災應變機制，今天在台北市災害應變中心舉行火山災害兵棋推演，且由台北市長柯文哲擔任統裁官。

據指出，兵推是模擬大屯火山觀測站發現小油坑一帶的火山活動較以往頻繁，同時也有異常氣體噴發活動出現，部分區域的二氧化碳、溫泉溫度、酸鹼值及電導度都出現明顯變化，且有熔岩流出，立即發布火山災害預警訊。

相關防救災單位接獲通報後，立即進行整備，並對民眾進行預警通知；隨後因熔岩大量噴出且降雨造成大量火山泥流沖落，大批民眾需進行疏散及收容安置；後續火山灰也連帶影響飛安、用水及空氣品質問題。

消防局說，由於火山噴發前有徵兆，可準備期較長。根據各國實際應變案例顯示，若事前詳實預警、疏散規劃及確實執行，通常可大幅降低傷亡。

今天參加兵棋推演的單位，包括內政部消防署、大屯火山觀測站、中央氣象局、經濟部地質調查所、陽明山國家公園管理處、民航局、警政署保七總隊等相關單位。

(中時電子報)