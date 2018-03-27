獨／大S爆懷第3胎 製作人柴智屏這樣說

2018年03月27日 23:09 中時 洪秀瑛

夫妻常一起出席活動。（取自臉書）

小S（左）和製作人柴智屏。（取自臉書）

小S（前左）和製作人柴智屏及新版的小鮮肉演員。（取自臉書）

知名製作人柴智屏前陣子與製作團隊及劇中主要演員們為新版《流星花園》前往倫敦取景，她今晚剛抵達台灣，聽聞大S暈倒送醫傳出懷第3胎消息，柴智屏驚訝說「那我就不知道了，如果她懷孕，我不是她婆婆也不是她媽媽，她不會跟我講吧」，外傳大S孕吐到連膽汁都吐出來，她聽了也十分心疼，直說「真的假的？好可憐」。

柴智屏說前陣子都忙著新戲，常不在台北，和大S也有段時間沒聯絡，上次聯繫是小S去年底客串新版《流星花園》，當時她和大S在微信上互相問候，大S跟她說小S很高興，希望自己客串演出可以表現得很好，「然後她幫我們加油打氣，說我們一定會拍得很好，她很有信心」。

柴智屏坦言，當初籌拍新版《流星花園》過程曾邀大S客串，剛開始大S回覆她只要有合適的角色都可以，「但這次好像沒有適合她的角色，其實還有最主要原因是她說離不開孩子，所以那時候我們有問，如果她客串，我們可以幫她量身訂作寫一個角色，她說不行啊，她就是離不開他們家的女兒和兒子」。

舊版《流星花園》當年捧紅大S、言承旭、周渝民等一票明星，事隔16年，柴智屏重拍新版，女主角杉菜找大陸新生代女星沈月飾演，新版F4由王鶴棣飾演道明寺，官鴻飾演花澤類，梁靖康飾演美作，吳希澤飾演西門，這群小鮮肉平均年齡21歲，身高平均達185公分。

小S在新版《流星花園》飾演道明寺的姊姊道明庄，她當時開心在微博留言：「終於讓我演到流星花園了！不過卻是個配角，但至少是演姊姊。」柴智屏也熱情留言回應她「F4全拜倒妳的魅力風采之下了」。

(中時)