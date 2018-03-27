Ella對上李冰冰 霸氣女星也要PK浪漫女人味

Ella陳嘉樺日前肩背全台限量兩只之Michael Kors Collection蛇紋Bancroft義大利牛皮鍊包，搭配品牌紮染大衣現身桃園機場。（MICHAEL KORS提供）

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戀情穩定的知名女星李冰冰身穿Michael Kors Collection 2018春夏系列櫻桃粉色裙裝，呼應甜蜜好心情。（MICHAEL KORS提供）
Michael Kors Collection Bancroft深藍色義大利牛皮鍊包，3萬4800元。（MICHAEL KORS提供）

春日氛圍漸濃，連個性女星們在機場穿搭上也緊跟氣候節奏，穿出十足浪漫女人味。近日時尚表現亮眼的Ella陳嘉樺，日前身著Michael Kors Collection系列麂皮手工紮染風衣搭配高腰丹寧喇叭褲現身桃園機場，凸顯身材比例之餘，亦穿出慵懶閒適的度假風情。肩上全台限量兩只的Bancroft蛇紋義大利牛皮鍊包更是格外吸睛，亦不經意帶出她整體造型中的奢華潛力。常不吝發表對自己外型滿滿自信的她，於臉書上貼出的機場穿搭照中，只霸氣寫下一字「飛」，讓粉絲們也不禁稱她要「帥到沒朋友」。

而剛過完45歲生日的知名女星李冰冰，與小16歲男友穩定交往中，雖日前於公開活動受訪時對結婚及生子計畫仍表示隨遇而安，但她還是不經意就把甜蜜心情穿上身。日前一襲出自Michael Kors Collection 2018春夏系列的櫻桃粉色裙裝現身北京機場，粉色針織衫、棕櫚葉圖紋紗裙配上小白鞋，整體造型看來十分凍齡。倘若再加上背景中機場開滿的桃色花朵假樹裝置與一抹紅脣，更是透露出戀愛中女人的嫵媚姿態。

(中時)

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