我認識你嗎？全裸小模溫情攻勢入侵狼「軟了」！

小模溫情攻勢成功澆熄入侵狼慾火　免於浴室內遭性侵。(非當事人示意圖/達志影像)

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中時電子報

北市１名20多歲網拍小模上周四（22日）凌晨回家洗澡時，遭１名施姓男子尾隨回家，闖進閨房後將全裸的小模強壓在地，脫下褲子打算性侵，所幸小模機警冷靜問色狼「我有得罪過你嗎？我認識你嗎？」，俟色狼「慾火」退了之後，成功勸退他離開，自己也全身而退。

小模俟色狼離開後，立刻報案並嚇得連夜搬家。台北地檢署後來將施男依涉犯加重強制未遂罪，且有再犯之虞聲押，不過，北院指施男已認罪，僅諭令限制出境，讓他無保請回，檢察官認為施男恐逃亡國外，昨已提出抗告。

待業中的40多歲施男到案時供稱，他有女友，當天心情不好，在路上看見小模獨自1人，才會一路尾隨她回到住處，見小模上樓後沒關樓下大門，便直接進去，上樓後發現小模已經關門進屋，遂逐戶尋找她的蹤影，最後在1戶門口的鞋子認出小模住處，再拿雨傘把鎖勾開，順利闖進房內，發現小模正在洗澡，就進入浴室抱住她打算性侵。

他表示，小模說想和他聊天，兩人聊了一會，突然沒有嘿咻的慾望，因此決定離開。

雖施男未性侵小模，但檢方仍依涉犯加重強制性交未遂等罪，將他聲押，北院指施男已認罪，認定無羈押必要，諭令他十萬元交保並限制出境，但施男宣稱沒錢，最後獲准無保請回。

北檢認為，施男正在申請移民美國，恐有逃亡之虞，昨已提出抗告，希望法官重新裁定羈押施男。

(中時電子報)

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