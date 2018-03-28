男大生求愛女同學遭拒 狠心關車內霸王硬上弓

2018年03月28日 00:02 中時電子報 吳家詮

一名就讀中部某大學的男子，向喜愛已久的女同學表白遭到拒絕，竟然霸王硬上弓，將女同學控制在汽車後座，強行脫去褲襪和底褲，以手指觸摸下體，還想再進一步性侵，卻因太緊張「不舉」未能得逞，女同學趁機打開車門求救引來路人協助報警，逮捕這名男大生送辦，案經台中地院依強制性交罪判刑2年，緩刑5年。

據調查，案發當天這名男大生邀約被害人和另名友人到PUB聊天、飲酒，席間男大生趁友人先行離去後，就藉著幾分醉意，向被害人提出愛慕之意，希望能交往成為男女朋友。

但是突如其來的「表白」，反而讓被害人心生畏懼，想自己搭計程車離開，於是要到男大生的汽車後座拿回包包，不料被告男大生竟然尾隨進入，並將車門關閉，在車內強壓住女同學的身體，雖然被害人不斷抗拒，仍被脫去了褲襪和底褲，這時已經色慾衝腦的色男用手指性侵了該女還不滿足，脫去自己衣褲要再進一步染指，但是最後因為「硬不起來」而作罷。

法院審理後判決書指出，這名男大生正值壯年，為滿足己身性慾，竟利用被害人飲酒後，自我保護能力減弱之情形，違反意願做出強制性交犯行，無視性自主決定權，惡性非輕，參酌他犯後已坦承犯行，尚見悔意，且已與被害人和解，量處有期徒刑2年，緩刑5年，

(中時電子報)