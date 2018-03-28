米粉節買95元保護貼送手機 李佳峰：第3家米家將落在信義區

小米一年一度的米粉節今年將在4月2日提早展開。（小米提供）

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今年米粉節推出「按讚降價」活動，活動期間內按讚數越多，價格即會降越多。（翻攝小米台灣官網提供）
米粉節也祭出「買小送大」優惠，像是買95元的小米A1保護貼送小米A1手機等。（翻攝小米台灣官網提供）

小米今日同步宣布一年一度的米粉節將擴大舉辦，4月2日至3日將在小米台灣官網正式展開，不僅推出多項台灣首賣商品，更將祭出多項下殺優惠，包括「按讚降價」、「買小送大」等活動，另外今年PChome24h購物也將同歲祭出優惠，而全台5家實體店面及全國電子更將延長活動至4月6日，小米台灣總經理李佳峰表示，「去年的米粉節全台只有2家門市，今年第一季就已擴增至5間門市，而且門市更延長活動至5天，相信會比去年業績再創新高。」

今年米粉節首在小米網台灣站開賣的新品包括多項消費者期待已久的人氣商品，像是「小米空氣淨化器 2S」，定價4495元，另外還有今年話題上的IoT商品「米家智慧家庭組合(五件組)」，定價2175元，但石頭掃拖機器人卻因零件問題仍未能夠在台灣上市，不過李佳峰表示今年的確有機會在台開賣。

而「按讚降價」的活動即日起已在官網上開始，雖然仍未開賣，但按讚活動已經上線，只要活動期間內按讚數越多，價格即會降越多，最多可省達千元，「小米Note 2」更享直降千元限量優惠，另外更有好友按讚優惠，揪滿3人即可分享500元折價券，4月3日晚上8時再開搶限量2000張無門檻500元優惠券，除此以外還有其他手機、智慧生活、配件等商品下殺，當中以「買小送大」優惠甚為亮眼，包括以325元購買全景相機自拍桿，即送米家全景相機、買95元的小米A1保護貼送小米A1手機等。

李佳峰表示因應連假的關係，因此米粉節提早開跑，延長實體店的活動也是因為讓米粉有時間作緩衝，現貨也會以現體店供應為優先，而今年分別在高雄、台南、台北新開的3家專賣店業績，在2月時已經成為館中的店王，「目前單月業績5家實體店都超越了千萬業績，去年及前年業績早已倍增，相信今年會有更好的成績。」，而目前4月14日將在Global Mall中和店開設第6家實體店，5月則在新竹開第7店，更透露目前第3家米家將會坐落在信義區的黃金地段中心，以旗艦店規格打造，詳情將在台灣的春季發表會發表。

(中時)

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