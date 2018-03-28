影》團結一心克服阻礙 中華男足打出感動一役

2018年03月28日 04:06 中時電子報 李弘斌 ／特稿 ／特稿

陳柏良在第37分鐘接獲李茂的腳後跟妙傳，勁射踢開新加坡大門，助中華隊以1比0勝出。（嵌入自Eleven Sports臉書粉絲團）

3月27日亞洲盃資格賽最終戰，中華男足在主場8319名觀眾面前，以1比0氣走新加坡。儘管此役勝負已經無關晉級，中華隊卻是在許多不利的因素下，團結一心拿下這場「後陳昌源時代」的首場正式國際賽勝利，可說彌足珍貴。

中華隊這次備戰最大的不利因素，當然是英籍華裔好手周定洋的解召爭議，有球迷因而不諒解總教練蓋瑞懷特（Gary White），揚言抵制甚至到場抗議。也不禁讓球員擔心，這場比賽會不會無法得到球迷的支持？

中華隊的考驗不止於此，旅外好手陳浩瑋在賽前兩天發燒，跑醫院吊了兩瓶點滴，就連懷特的專屬翻譯也因為工作繁重而病倒。尤有甚者，被寄望能扛起右後衛位置的韓籍華裔好手王建明，資格問題也在最後一刻無法過關，教練團設定的先發陣容被迫改變，打亂整體布局。

韓國華僑王建明雖因資格問題無法出賽，賽後仍與中華隊球員一起送海報，開心慶祝擊敗新加坡。（李弘斌攝）

其實，每個考驗的狀況不一，但整個中華隊從上到下，都知道唯有團結一心才能挺過。尤其是影響最大的解召爭議，無論周定洋方面與懷特、中華足協在溝通上出了什麼問題，都不是球員所能置喙。球員能做的就是做好自己訓練的本分，做好準備，全力在場上表現而已。

其他部分亦然，病倒的翻譯被懷特要求「乖乖休息」，其他團隊成員自動分擔起他的工作；王建明不能出賽，他懊惱不已，隊友紛紛前去安慰，雖然他還沒替台灣出賽過，大家已經把這位韓國「歐巴」當成了團隊的一份子。

就連老外球迷也到台北田徑場替中華隊加油。（李弘斌攝）

儘管曾經擔憂，但8319人在這晚湧入台北田徑場，給了中華隊最實質的支持。球員也沒讓觀眾失望，陳浩瑋抱病先發踢了79分鐘，賽後看起來非常疲憊，但即便不是在最佳狀態，他還是奮不顧身的帶球突破，給新加坡後防製造麻煩。

中華隊門神潘文傑賽後拿起擴音器，大聲感謝球迷支持，也強調團結力量最大。（李弘斌攝）

「團結的力量還是最大的！」門神潘文傑賽後忘情拿起擴音器高喊，可說是中華隊此役的最佳註解。潘文傑把關的功勞不在話下，「台灣隊長」陳柏良再次用精彩進球證明一哥地位，陳庭揚臨危受命扛下右後衛，成功扛住新加坡活躍的左翼攻勢，就連21歲的小將程昊，也上場頂了最後5分鐘，替中華隊守下勝利。

陳柏良說，中華隊不怕輸球，就怕失去球迷的支持。其實不論場外風風雨雨，最重要的就是自己爭氣，這一晚，中華隊團結一心克服考驗，打出一場令人感動的勝利，就是對球迷最好的回答。

(中時電子報)

中華隊在陳柏良進球後相擁慶祝。（李弘斌攝）