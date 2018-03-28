影》團結一心克服阻礙 中華男足打出感動一役

賽前兩天發燒吊點滴的陳浩瑋（右）抱病先發踢了79分鐘，奮力突破牽制新加坡防線。（李弘斌攝）

友善列印
中時電子報
／特稿
陳柏良在第37分鐘接獲李茂的腳後跟妙傳，勁射踢開新加坡大門，助中華隊以1比0勝出。（嵌入自Eleven Sports臉書粉絲團）

3月27日亞洲盃資格賽最終戰，中華男足在主場8319名觀眾面前，以1比0氣走新加坡。儘管此役勝負已經無關晉級，中華隊卻是在許多不利的因素下，團結一心拿下這場「後陳昌源時代」的首場正式國際賽勝利，可說彌足珍貴。

8319人挺男足摘「星」 陳柏良：用勝利把球迷留住

台灣隊長破門 中華男足1球勝星

中華隊這次備戰最大的不利因素，當然是英籍華裔好手周定洋的解召爭議，有球迷因而不諒解總教練蓋瑞懷特（Gary White），揚言抵制甚至到場抗議。也不禁讓球員擔心，這場比賽會不會無法得到球迷的支持？

中華隊的考驗不止於此，旅外好手陳浩瑋在賽前兩天發燒，跑醫院吊了兩瓶點滴，就連懷特的專屬翻譯也因為工作繁重而病倒。尤有甚者，被寄望能扛起右後衛位置的韓籍華裔好手王建明，資格問題也在最後一刻無法過關，教練團設定的先發陣容被迫改變，打亂整體布局。

韓國華僑王建明雖因資格問題無法出賽，賽後仍與中華隊球員一起送海報，開心慶祝擊敗新加坡。（李弘斌攝）

其實，每個考驗的狀況不一，但整個中華隊從上到下，都知道唯有團結一心才能挺過。尤其是影響最大的解召爭議，無論周定洋方面與懷特、中華足協在溝通上出了什麼問題，都不是球員所能置喙。球員能做的就是做好自己訓練的本分，做好準備，全力在場上表現而已。

其他部分亦然，病倒的翻譯被懷特要求「乖乖休息」，其他團隊成員自動分擔起他的工作；王建明不能出賽，他懊惱不已，隊友紛紛前去安慰，雖然他還沒替台灣出賽過，大家已經把這位韓國「歐巴」當成了團隊的一份子。

就連老外球迷也到台北田徑場替中華隊加油。（李弘斌攝）

儘管曾經擔憂，但8319人在這晚湧入台北田徑場，給了中華隊最實質的支持。球員也沒讓觀眾失望，陳浩瑋抱病先發踢了79分鐘，賽後看起來非常疲憊，但即便不是在最佳狀態，他還是奮不顧身的帶球突破，給新加坡後防製造麻煩。

中華隊門神潘文傑賽後拿起擴音器，大聲感謝球迷支持，也強調團結力量最大。（李弘斌攝）

「團結的力量還是最大的！」門神潘文傑賽後忘情拿起擴音器高喊，可說是中華隊此役的最佳註解。潘文傑把關的功勞不在話下，「台灣隊長」陳柏良再次用精彩進球證明一哥地位，陳庭揚臨危受命扛下右後衛，成功扛住新加坡活躍的左翼攻勢，就連21歲的小將程昊，也上場頂了最後5分鐘，替中華隊守下勝利。

陳柏良說，中華隊不怕輸球，就怕失去球迷的支持。其實不論場外風風雨雨，最重要的就是自己爭氣，這一晚，中華隊團結一心克服考驗，打出一場令人感動的勝利，就是對球迷最好的回答。

(中時電子報)

中華隊在陳柏良進球後相擁慶祝。（李弘斌攝）
8319名觀眾湧入台北田徑場欣賞台星大戰。（李弘斌攝）
改打5棒中心打者 張正偉敲致勝轟

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。