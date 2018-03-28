獨》主題餐廳退燒又一波！北市東區「醜比頭」輕食咖啡吹熄燈號

2018年03月28日 06:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

卡通主題餐廳退燒？2018年堪稱台灣餐飲嶄新時代，台北米其林發表，證明台灣美食具有「星」級品味，然近幾年來，卡通人物主題餐廳炫風席台，掀起全台粉絲討論熱度和朝聖熱潮！然從去年至今卻傳出多家餐廳歇業，2015年率先在台北東區開設的「醜比頭」輕食咖啡日前也悄悄拉下鐵門吹熄燈號，是粉絲對主題餐廳熱度不再，或是另一波「蛋塔化」。

卡漫IP成文創新寵？然熱度不再！2015年3越間在台北東區後巷開幕的「醜比頭的秘密花園輕食咖啡」近來拉下鐵門吹熄燈號，外頭貼上租屋標示，讓不少熟客惋惜！

2015年在台北東區開設的「醜比頭」輕食咖啡，許多粉絲喜愛來這拍照打卡。（本報系資料照，鄧博仁 攝）

事實上，台灣主題餐廳市場飽和，從去年至今「miffy x 2% 米飛主題餐廳」「櫻桃小丸子主題餐廳」、「布丁狗餐廳」、療癒系商品的「CRAFTHOLIC宇宙人主題餐廳」都傳出歇業，有些餐廳甚至沒有營業到一年。

對粉絲而言，開設可愛、逗趣的主題餐廳固然能滿足需求，然有網友表示，會去主題餐廳通常是「朝聖」目的過於「美食」，和三五好友相約拍照打卡後，去第二次的機會就比較少了！加上商家和卡通IP授權，其商品固然成本也較一般咖啡廳、餐廳更高些，因此近年來也屢傳出主題餐廳歇業。

雖說主題餐廳有逐漸退燒，然部分業者仍看好文創、萌系商品有固定消費族群，如今年1月間開幕的美樂蒂主題餐廳以搶攻少女心依舊帶動一波熱潮，另有些業者會選擇快閃模式登台，或是北部主題餐廳停業後，將其設備、裝潢移往至中南部繼續營業。然餐廳是否能營運長久，除靠可愛元素、其實餐點、服務也是重點，這或許是台灣餐飲業者可借鏡參考。

(中時電子報)