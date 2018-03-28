對流雲系旺盛！今早北海岸大雨特報、中南部空品差

2018年03月28日 06:36 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春天天氣多變化！對流雲系發展旺盛，氣象局今（28日）清晨對基隆北海岸及新北市山區發布大雨特報！預估這波大雨特報到早上10點！今天台灣各地仍為多雲到晴天氣，中午高溫可達30度，另中南部空氣品質差，外出需注意。

氣象局今（28日）清晨對基隆北海岸及新北市山區發布大雨特報！

中央氣象局預報，今日台灣東半部地區及北部山區有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴。

大致說來今天各地仍為多雲到晴天氣，西半部日夜溫差大。中部以北地區低溫約16至19度；東部、南部地區約19至21度；白天陽光露臉後，天氣回溫，各地高溫約25至29度。未來一週天氣類似，穩定舒適的好天氣將持續至清明連假。

此外，今年第3號颱風「鯉魚」位於鵝鑾鼻東南方海面，逐漸往東北方向移動，對台灣的天氣沒有直接影響，但東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區容易有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全。

另今天西半部空氣品質不佳，中部、雲嘉南及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，指標污染物以細懸浮微粒為主；北部、竹苗、澎湖地區為「普通」等級；宜蘭、花東為「良好」等級。

(中時電子報)