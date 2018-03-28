平溪「有機珠蔥」昆蟲避！成熱銷主力闖名號

2018年03月28日 06:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

火燒寮農莊主人李國安，於平溪火燒寮投入有機種植多年，在農業局近年大力推廣珠蔥及平溪農會輔導下，嘗試種植有機珠蔥，意外成為農莊熱銷主力。

金門農家子弟出身的李國安，自幼就在田裡打滾，喜歡綠葉花香、蟲鳴鳥叫，86年來到平溪，買下農地，立志投入有機農業生產。從一開始先嘗試種植果樹，自學研究製作有機肥料，幾年後對有機種植漸漸有了心得，便開始嘗試種植較為困難的葉菜類，並於101年通過有機驗證。近年農業局大力推廣珠蔥，加上其氣味對昆蟲有忌避作用，非常適合有機耕種，引起李國安的興趣開始種植。

由於氣候適宜，平溪生產的珠蔥質地特別鮮嫩，再加上有機耕作讓消費者安心購買，銷路意外的好，透過農業局輔導的「珠蔥小舖」、「春來平溪蔬菜香」網購，一斤可以賣到150元，另外，也販售至平溪、十分老街的餐廳，大受饕客喜愛，成為穩定的銷售通路。近年，農場也從1.5分地擴大到1.785分地，以供應更多優質珠蔥。李國安表示，將會繼續改良栽培管理技術提升品質，今年繼續推出最鮮嫩好吃的珠蔥，打響平溪珠蔥名號。

農業局表示，為鼓勵農友加入有機生產，提供包括租地、驗證、有機肥料、農機、溫網室及生產資材等補助，由農會彙整申請。另外新北市有許多優質農特產品，需要品牌建立與通路創新，珠蔥就是最具代表農特產之一，今年也將在4月繼續舉辦珠蔥推廣相關活動，歡迎大家共襄盛舉。珠蔥一年四季皆可採收，欲品嚐鮮嫩珠蔥，詳洽平溪區農會。

(中時電子報)