3月28日三大報頭版要聞

2018年03月28日 07:14 中時電子報 綜合報導

@中國時報

陸美貿易戰開打，行政院長賴清德昨在立法院施政總質詢時表示，台灣要能藉此得到「對台灣有利的事情」，好比台灣不希望把雞蛋放在同一個籃子，如果美中貿易戰無法解決的話，勢必讓台商離開中國前往美國，甚至回到台灣，因此美中貿易大戰有助分散台灣投資風險。

繼衛生紙之亂後，緊接著電價將在4月1日調漲。行政院長賴清德昨在立法院施政總質詢，遭質疑電價上漲，恐引爆新一波物價攀升，且唯獨民眾薪水不漲。賴清德反駁，去年台灣至少有5成人有加薪，電價調整不會造成很大影響。

美國總統川普日前簽署《台灣旅行法》，為美中台關係投下震撼彈。《台旅法》重要推手之一、美國眾議院外交事務委員會主席羅伊斯（Ed Royce）26日抵台，昨分別拜會總統蔡英文及立法院長蘇嘉全。對此，大陸國台辦主任劉結一昨接受陸媒採訪時痛批，現在有一些美國人想打「台灣牌」，傷害包括台灣同胞在內的全體中國人民，「這是對台灣同胞的愚弄」。

相較行政院長賴清德昨天表示，陸美貿易戰開打，台灣可望得利，高雄市長陳菊日前在華府表示，她非常擔心兩岸現階段不溝通，期待兩岸能有更好的交流溝通，兩人對兩岸態度似有落差。黨政人士認為，美中台三邊關係戰略觀，與其說陳菊與賴清德有落差，不如說是蔡總統與賴清德不同調。

@旺報

隨著中美雙方已就貿易祕密展開對話，也讓市場憂慮貿易戰火情緒稍獲得紓緩，包括上周歷經閃崩的股市，在白宮貿易顧問也發出「美中重回談判桌」宣言後，開始出現回彈，而人民幣兌美元中間價，27日也大漲377個基點，報6.2816創下2015年「811匯改」後新高。市場認為隨著中美貿易戰擔憂緩解，人民幣後勢看升。

交銀國際首席經濟學家美元洪灝指出，近期的美元弱勢顯示美國財政困境，而非美元流動性充裕，傳統的「避風港」已不復存在。而備受注目的以人民幣為計價單位的中國原油期貨於26日正式入市，第一天就「被暴買」，被外媒認為投資前景誘人，「石油人民幣」對「石油美元」的統治地位發起挑戰，人民幣有機會藉此逐漸成為全球貨幣市場的領頭之一。

中共中央台辦、大陸國務院台辦主任劉結一26日在上海調研對台工作，參觀了海峽兩岸青年創業基地「台青創客家」，與台灣青年座談，並走訪旺旺集團總部，瞭解台灣青年工作生活和台資企業情況。劉結一表示，日前大陸出台31項措施受到台胞好評，未來將加緊落實。

被稱為「神雕」的雙體無人機再次現身網路，引發外界關於該機即將裝備部隊的猜測。有分析認為，該機可能是目前世界上最大的高空長航程無人機，很可能是一種以對地探測為主的多任務平台。

@工商時報

證交所昨（27）日核准日月光投控掛牌上市案。日月光及矽品共同以股份轉換方式，新設日月光投資控股股份有限公司（日月光投控），並將於4月30日在台灣證交所掛牌上市，股票代號為3711，日月光及矽品將成為日月光投控旗下100％持股子公司並且獨立營運。

國發會昨（27）日發布2月景氣燈號，由於經「季節調整」後的2月出、進口年增率大幅好轉，景氣再度重返綠燈。不過，原本連續8個月上揚的領先指標卻反轉為下滑0.13％，顯示景氣雖呈復甦，但動能普普，仍不夠強。

新版電價出爐，民生用電大戶漲幅逾4％、工業用電漲幅逾3％。台電昨（27）晚公布4月1日起新版電價，工商業平均調幅3.46％，低壓用戶平均上漲3.30％、高壓用戶平均調幅3.56％、特高壓用戶平均漲幅3.41％，約有32.5萬家企業受影響。

美商蘋果春季發表會於台灣時間昨（27）日晚間11時登場，市場搶先預測平價版iPad及MacBook、無線充電板AirPower等3大新品有望推出，激勵敦南、燿華攻上漲停，嘉聯益漲逾6％，法人表示，蘋果題材逐步回溫，坐擁基本面的蘋概股將搶先飄香。

(中時電子報)