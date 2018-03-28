叫好又叫座！蔡博丞「浮花」舞作再度應邀歐洲巡演

2018年03月28日 07:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

由台灣舞蹈界新銳蔡博丞編舞，並且曾在外亞維儂藝術節及西班牙和德國等地國際編舞大賽中獲得無數佳評的「浮花」乙作，應法國普羅旺斯暨蔚藍海岸地區五家劇院邀請，再度將於4月初至4月中旬赴法巡演。

「浮花」是蔡博丞經歷喪父之痛後，由中元節放水燈的祭祀、祈福民俗儀式發想的創作，藉著作品思念已歸冥界的亡父和思考人生。

舞作裡的男女舞者身著白色蓬蓬裙，象徵的是漂浮水面的盞盞燈籠。整齣舞蹈透過不同章節，水燈時而像是流轉於平靜無波的水面，時而又如風狂雨驟裡的暗濤洶湧。

鏡面般舞台設計所代表的水意象，以及應用了大提琴、鼓聲與電子音效的配樂，進一步突顯了這齣舞蹈的原創性與說服力。

才剛滿31歲的蔡博丞因為舞蹈語彙獨特，曾經在就讀國立台北藝術大學期間即榮獲獎學金赴紐約交流學習，並多次應邀在國內外舞團與藝術節中擔任客席編舞。他說：「浮花這個作品意在反思人生存在的意義。我希望能像寫詩一樣，將人生的矛盾用最淡然、柔軟不著痕跡的風格及反諷幽默手法來詮釋。」因此，舞者迴旋更迭與隨著音樂律動巧妙轉折的肢體與細緻手姿，隱喻的也正是載浮載沉的生命際遇與悲喜恐懼。

「浮花」的精湛表演曾在2016年外亞維儂藝術節中引起多家法國媒體的高度喝采與報導，透過口耳相傳，在開演兩場後即場場爆滿，觀眾反應熱情。由於叫好又叫座，更因此促成法國各地劇院邀演。繼去年在法國東部和巴黎近郊的多場演出之後，這次再度應邀到普羅旺斯暨蔚藍海岸地區五家劇院作6場演出。法國演出結束後，「浮花」還將繼續轉往瑞士伯恩劇院。

蔡博丞「浮花」舞作。（陳長志攝影，文化部提供）

演出相關資訊：

4月6-7號 20 :30

Scène Nationale d’Albi

Grand Théâtre

Place de l’Amitié entre les Peuples

81000 Albi

accueil@sn-albi.fr

4月10日 20 : 30

Scènes et Cinés Ouest Provence Istres ; théâtre de l’Olivier (théâtre conventionnée)

Place Jules Guesde Boulevard Léon Blum13800 Istres

Renseignements et réservations 04 42 56 48 48

lolivier@scenesetcines.fr

4月14日 20 :30

Le carré Ste-Maxime (de la ville Ste-Maxime)

107 route du Plan de la Tour

83120 Ste-Maxime

Billetterie 0494567777

billetterie@ste-maxime.fr

4月17日 20 :00

Théâtre de Grasse

Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse

2 avenue Maximin Isnard 06130 Grasse

04 93 40 53 07

(中時電子報)