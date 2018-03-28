2018年03月28日 08:00 中時電子報 李靖棠 、中時/ 陳柏廷 、旺報/ 陳君碩 、中時/、旺報/

神秘至極 新華社：金正恩25至28日訪陸 與習會談

多家外媒近日紛紛傳出北韓領導人金正恩訪問北京，但大陸官方遲遲未正式，就在28日上午七時許，新華社發出長篇報導，證實此事，金正恩與夫人李雪主到北京進行正式訪問，習近平在會談時表示，願意與金正恩通過互訪、互派特使、互致信函等多種形式保持經常聯繫；金正恩說，決心將南北韓關係轉變為和解合作的關係，舉行南北韓首腦會晤，願意同美方對話，舉行朝美首腦會晤。

如果南韓和美國以善意回應我們的努力，營造和平穩定的氛圍，為實現和平採取階段性、同步的措施，半島無核化問題是能夠得到解決的。在這一進程中，北韓希望同中方加強戰略溝通，共同維護協商對話勢頭和半島和平穩定。

應大陸國家主席習近平（圖中右）邀請，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩（圖中左）對中國進行非正式訪問。訪問期間，習近平同金正恩舉行會談。兩人的夫人李雪主（圖左）與彭麗媛（圖右）也一同合影。（圖/新華社）

新華社28日7時31分正式發出「習近平同金正恩舉行會談」的報導，報導指出，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩於3月25日至28日對我國進行非正式訪問。

金正恩（圖中左）與夫人李雪主（圖中右）出訪北京，參觀「率先行動 砥礪奮進——十八大以來中國科學院創新成果展」。（圖/新華社）

訪問期間，習近平在人民大會堂同金正恩舉行會談。習近平總書記和夫人彭麗媛為金正恩委員長和夫人李雪主舉行歡迎宴會並共同觀看文藝演出。

應大陸國家主席習近平邀請，朝鮮勞動黨委員長金正恩對中國進行非正式訪問。這是習近平在人民大會堂同金正恩舉行會談。（圖/新華社）

中共中央政治局常委、國務院總理李克強，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧，國家副主席王岐山分別參加有關活動。

新華社報導指出，在會談中，習近平代表中共中央對金正恩首次訪問中國表示熱烈歡迎。習近平表示，你在中共十九大後電賀我再次當選中共中央總書記、就任黨中央軍委主席，前些天又第一時間電賀我再次當選國家主席、國家中央軍委主席，我對此表示感謝。此次來華訪問，時機特殊、意義重大，充分體現了委員長同志和朝黨中央對中朝兩黨兩國關係的高度重視，我們對此高度評價。

金正恩表示，近來中國大事喜事不斷，去年中國共產黨勝利召開十九大，前不久又成功召開全國兩會，習近平同志受到全黨全國人民擁戴，成為領導核心，並再次當選國家主席、國家中央軍委主席，按照朝中友好傳統，我理應來中國向您當面致賀。當前，朝鮮半島局勢急速前進，發生不少重要變化，從情義上和道義上，我也應該及時向習近平總書記同志當面通報情況。

習近平指出，中朝傳統友誼是兩黨兩國老一輩領導人親自締造和精心培育的，是雙方共同的寶貴財富。回想當年，我們老一輩領導人懷著共同的理想信念和深厚的革命友誼，彼此信賴，相互支持，書寫了國際關係史上的一段佳話。中朝幾代領導人一直保持著密切交往，像走親戚一樣常來常往。在長期的實踐中，中朝兩黨兩國相互支持、相互配合，為社會主義事業發展作出了重要貢獻。我和委員長同志都是中朝關係發展的親歷者和見證者。我們雙方多次表示，要把中朝傳統友誼不斷傳承下去，發展得更好。這是雙方基於歷史和現實，立足於國際地區格局和中朝關係大局，作出的戰略選擇，也是唯一正確選擇，不應也不會因一時一事而變化。

習近平強調，中國黨和政府高度重視中朝友好合作關係，維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的方針。我們願同朝鮮同志一道，不忘初心，攜手前進，推動中朝關係長期健康穩定發展，造福兩國和兩國人民，為地區和平穩定發展作出新的貢獻。一是繼續發揮高層交往的引領作用。高層交往在中朝關係發展中歷來發揮著最重要的引領和推動作用。新形勢下，我願同委員長同志通過互訪、互派特使、互致信函等多種形式保持經常聯繫。二是充分用好戰略溝通的傳統法寶。

經常就重大問題深入交換意見，是中朝兩黨的光榮傳統。要充分發揮黨際交往的重要作用，促進兩國各領域的交流合作，加強溝通與互信。三是積極促進和平發展。當前，中國特色社會主義已經進入新時代，朝鮮社會主義建設也進入了新的歷史時期。我們願同朝方共同努力，順應時代潮流，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，不斷增進兩國人民福祉，為本地區和平、穩定、發展作出積極貢獻。四是夯實中朝友好的民意基礎。雙方應該通過各種形式，加强两國人民交流往來，鞏固兩國友好關係民意基礎，特別是加强两國青年一代交流，繼承和發揚中朝友好的優良傳統。

金正恩表示，習近平總書記對朝中友誼和發展朝中兩黨兩國關係發表了重要意見，令我受到極大鼓舞和啟發。雙方老一輩領導人親手締造和共同培育的朝中友誼是不可撼動的。在新形勢下傳承並發展朝中友誼，是朝方的戰略選擇，任何情況下都不會改變。我此次來訪，希望與中國同志見面，加強戰略溝通，加深傳統友誼。希望今後能有機會同總書記同志經常見面，並通過互派特使、致親筆信等方式保持密切溝通，把高層會晤對兩黨兩國關係的引領發展到新水平。

雙方通報了各自國內形勢。習近平表示，中共十九大製定了全面建設社會主義現代化強國的宏偉藍圖，2020年全面建成小康社會，2035年基本實現社會主義現代化，到本世紀中葉把中國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。我們黨將帶領全國各族人民銳意進取，埋頭苦幹，為實現中華民族偉大復興的中國夢繼續努力奮鬥。我們注意到，近年來委員長同志帶領朝鮮黨和人民，在發展經濟、改善民生方面採取了一系列積極舉措，取得了許多成果。我們希望朝鮮政治穩定、經濟發展、人民幸福，支持以委員長同志為首的朝鮮勞動黨帶領朝鮮人民沿著社會主義道路不斷前進，支持朝鮮同志為發展經濟、改善民生所作積極努力。

金正恩表示，中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央發揮巨大的政治勇氣和高度責任感，提出新思想新理念並加以落實，解決了很多長期沒有解決的難題和大事，充分證明了中國黨的路線是符合國情的正確路線，特別是總書記同志提出黨要管黨、全面從嚴治黨，極大加強了黨的建設，實現了黨對各項工作的全面領導。當前，我們黨也在加大力度，同逞威風、耍官僚、搞腐敗的行為作鬥爭。衷心祝愿中國在全面建成小康社會、建設社會主義現代化強國的進程中不斷取得新的偉大成就。

雙方領導人就國際和朝鮮半島形勢深入交換意見。

習近平指出，今年以來，朝鮮半島形勢發生積極變化。朝方為此作出了重要努力，我們對此表示讚賞。在半島問題上，我們堅持實現半島無核化目標、維護半島和平穩定、通過對話協商解決問題。我們呼籲各方支持半島北南雙方改善關係，共同為勸和促談作出切實努力。中方願在半島問題上繼續發揮建設性作用，同包括朝方在內的各方一道努力，共同推動半島形勢走向緩和。

金正恩表示，當前朝鮮半島形勢開始向好發展。我們主動採取了措施緩和緊張局勢，提出了和平對話建議。按照金日成主席和金正日總書記的遺訓，致力於實現半島無核化，是我們始終不變的立場。我們決心將北南關係轉變為和解合作的關係，舉行北南首腦會晤，願意同美方對話，舉行朝美首腦會晤。如果南朝鮮和美國以善意回應我們的努力，營造和平穩定的氛圍，為實現和平採取階段性、同步的措施，半島無核化問題是能夠得到解決的。在這一進程中，我們希望同中方加強戰略溝通，共同維護協商對話勢頭和半島和平穩定。

會談前，習近平在人民大會堂北大廳為金正恩舉行歡迎儀式。

會談後，習近平和夫人彭麗媛為金正恩和夫人李雪主舉行歡迎宴會。習近平在致辭中表示，在這春回大地、萬物復甦的美好時節，金正恩同志和李雪主女士對中國進行非正式訪問，對雙方深化溝通、加強協作、促進合作具有十分重要的意義，將推動兩黨兩國關係在新的歷史時期邁上新的台階，為推動本地區和平、穩定、發展作出重要貢獻。剛才，我同金正恩委員長進行了坦誠友好的會談。我們一致認為，傳承發揚中朝傳統友誼，符合雙方共同利益，是雙方共同的戰略選擇。無論國際地區形勢如何風雲變幻，我們雙方都會牢牢把握世界發展大勢和中朝關係大局，加強高層交往，深化戰略溝通，擴大交流合作，造福兩國人民和各國人民。

金正恩在致辭中說，在朝鮮半島形勢空前巨變的情況下，我本著推動半島和平穩定、繼承和發展朝中友誼的良好願望，對中國進行了快速訪問。我首次出訪就來到中國，表達了我繼承朝中友好傳統、珍視朝中友誼的心意。我同習近平總書記就發展朝中兩黨兩國關係、各自國內形勢、維護朝鮮半島和平穩定等進行了成功會談。我相信，在充滿歡欣和希望的新春同習近平總書記進行的首次會晤，將迎來朝中友誼碩果，促進半島和平穩定。

訪問期間，習近平和夫人彭麗媛還在釣魚台國賓館養源齋為金正恩和夫人李雪主舉行了午宴。習近平表示，釣魚台國賓館見證了中朝傳統友誼的發展，兩黨兩國老一輩領導人親密無間的關係給我們樹立了榜樣。我們歡迎金正恩委員長和李雪主女士經常來中國走一走。

金正恩表示，朝中友誼彌足珍貴。我願同總書記同志一道，遵循老一輩領導人的崇高意志，繼承和發展歷經風雨仍保持本色的朝中友好關係，並在新的形勢下推向新的高度。

金正恩還參觀了“率先行動砥礪奮進——十八大以來中國科學院創新成果展”。他對中國在科技發展和創新方面取得的成就表示欽佩，並在參觀結束後題詞留念。

中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員楊潔篪，中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央政法委書記郭聲琨，中共中央政治局委員、中央書記處書記、中宣部部長黃坤明，中共中央政治局委員、北京市委書記蔡奇，國務委員、外交部長王毅等參加有關活動。

朝鮮勞動黨中央副委員長、組織指導部部長崔龍海，朝鮮勞動黨中央副委員長、宣傳鼓動部部長樸光浩，朝鮮勞動黨中央副委員長、國際部部長李洙墉，朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲，朝鮮外相李勇浩等陪同金正恩訪華並出席有關活動。

(中時電子報)