吳敦義、郝龍斌內耗 兩岸論壇寧喊卡也不派副手？

2018年03月28日 08:10 中時電子報 謝雅柔

研商多時的兩岸論壇預定4月下旬舉辦，不過考量黨主席吳敦義的卸任副總統身分，申請赴陸可能性幾乎為零。據知情人士透露，兩岸論壇瀕臨破局與吳郝關係緊張難脫關係，而大陸對郝朱頻送秋波，更擴大兩人與吳敦義心結。

國民黨目前正密集和大陸磋商，要在4月底舉辦兩岸論壇，吳敦義礙於卸任副總統身份，還需獲總統府同意才能成行，若府方不同意，可能造成兩岸論壇不辦，吳敦義只回應表示「不會在沒確定以前就先講哪一天，雙方都在積極聯繫安排中」。

據《壹週刊》報導，有藍營知情人士坦言，兩岸論壇瀕臨破局，與吳郝關係緊張難脫關係。而大陸對郝朱頻送秋波，擴大2人與吳敦義心結。該人士指出，即便兩會破局，吳也不願派出北京較能接受的代表郝龍斌副主席出席。

由於黨主席吳敦義的卸任副總統身分，申請赴陸可能性幾乎為零，據知情人士指出，時任總統府祕書長吳釗燮曾表明「就算吳不能去，你們還有其他沒有管制的人可以申請」。言下之意則已經暗示藍營高層，可由郝龍斌以副主席身分代理出席，但該人士直言「但以吳郝的關係，怎麼可能讓給郝去代表」。

該報導指出，目前正處在國共論壇卡關的敏感時刻，郝龍斌已決定在4月底之前都暫時不考慮登陸。雖在兩岸議題上儘量保持低調，但吳郝擴大心結已逐漸檯面化，且在台北市選戰上，郝又與吳敦義私下角力，對於如何布局不同調，藍營人士則擔憂，吳郝心結長此下去，勢必影響國民黨選情。

(中時電子報)