陸團銳減遽變 桃園小飯店：搶單苦水淚水自己吞

2018年03月28日 08:42 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

一間小旅館因陸團而得救，如今因陸團而天天過小月！桃園新屋飯店業者表示，兩岸關係現況「若有似無」，讓他們只能苦水淚水自己吞。但他說，景氣差仍要過日子，就得主動出擊，雖接待過泰國、越南團，但還是語言相通的陸團感覺最好。

桃園新屋是靠海的窮鄉僻壤，人口只有5萬人，很難想像此處蓋飯店會吸引客人前來住宿，但當地最大的百倫飯店成立20年來，見證了陸團來台的興衰起落。

該飯店總經理李志華接受中評社訪問表示，前業者經營不善，新團隊接收這間飯店時，剛好碰上陸團來台大爆發，桃園中壢飯店可說一位難求，鄰近交流道的新屋小飯店因此沾光，跟著有生意做，飯店原本43間客房全接陸團，一度還砸錢擴充到55間，邊改裝邊接陸團。

李志華表示，從下游飯店和接團旅行社的關係，可看出接客的今昔之比。過去來台陸團最高峰，旅行社擔心沒飯店住，對於飯店業者天天「叫哥、叫姐」，禮貌周到，等到陸團現縮，業績掉了三分之一，經常搭配的旅館也緊張，換成業者跑去找旅行社，「照三餐問候」，還是分不到陸團住宿，沒有量就是沒有量，甚至為搶單彼此殺價，因為自己飯店屬中價位，砍到「血流成河」，苦水淚水自己吞。

他說，過去農曆前後，來台陸團比較少，算是飯店業的，「小月」，不過自從陸團銳減，生意不好做，「天天都是小月」。他認為，景氣差照樣要過日子，就需要主動出擊，開發新客源，當然陸團不來，政府鼓勵新南向，也接待過泰國團與越南團，但感覺還是陸團最好，語言又通。

李志華說，兩岸關係再惡劣，民間交流也不可能全面中斷，陸團不來取而代之是自由行旅客，後者仰賴就是訂房app，玩到哪裡才開始訂房，根本不會事先規畫飯店，業者都要重新適應。

(中時電子報)