943籲快來屏東玩！小綠人放閃牽手、求婚添浪漫

屏東市馬路口的「小綠人」牽著另一半的手放閃趣，讓人直呼「好浪漫」！（圖取自戚文芬Facebook）

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中時電子報
／整理報導

春暖花開，此時正是出遊好時機！來屏東走走吧！近來許多人到屏東，除到墾丁玩水、萬金聖母聖殿賞建築、國立海洋生物博物館看海豚外，連大馬路也成為旅人拍照打卡好地方！旅遊達人943近來在自身臉書粉絲團分享屏東小綠人放閃照片，獲得極大迴響！943也呼籲大家來墾丁旅遊，身體力行幫助台灣觀光！

台灣首先研發的「小綠人」可說是世界第一，包括美國、德國、大陸、日本都引進發行，更成為許多影視拍攝重要景點！從今年2月間，南台灣屏東的小綠人又有進化版了！

近來屏東的小綠人小綠人號誌不再形單影隻，牽著「另一半」的小手，情侶倆公開在馬路上「放閃」！綠燈時小綠人情侶牽手過馬路，紅燈時盼轉換成求婚畫面，讓許多在路口停等紅綠燈的民眾直呼「超浪漫」。

喜愛攝影、寫作的商訓文化特約作家戚文芬也在臉書上放上照片，知名旅遊達人943也分享小綠人「脫單」喜悅，獲得許多網友讚聲與分享，有網友說「台灣的小綠人是另類的風景，好可愛喔！」

「不是人在旅途，而是旅途載人。」943也盼有更多網友到屏東玩，拍拍小綠人，也別忘了跟身邊另一半問好！以行動支持台灣觀光！此外，喜愛旅遊的民眾也可訂閱943臉書粉絲團，每天分享世界各地便宜機票特價和各種旅遊撇步！今春趕快相揪好友來趟旅行吧！

(中時電子報)

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戚文芬| Facebook

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