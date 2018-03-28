歷年最高！ 個人申請第一階段81.36％通過篩選

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今年大學「個人申請」入學第一階段篩選結果今天公告，共7萬7848人報名，較去年增加2434人；通過篩選6萬3336人，較去年增加2380人，通過篩選比例81.36％，較去年增加0.53個百分點，為歷年來最高。

大甄選入學委員會分析，今年通過篩選比例略為增加，主要因素之一為大學所提供的第二階段預計甄試名額數較去年增加1583個。另外，今年大學招聯會取消以往學測有一科目為零級分不得參加篩選的規定，使部分學測有單科零級分（含缺考）的考生，也有機會通過第一階段篩選。

大學甄選入學委員會表示，今年考生平均申請5.3個校系，通過其中2.98個校系的篩選。考生若對篩選結果有疑義，可在3月29日下午5時前，以網路申請方式向甄選委員會提出。相關資訊可上大甄選入學委員會網站查詢。

各大學近日內寄發第二階段指定項目甄試通知，通過第一階段篩選的考生須於規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定方式上傳或送繳相關證明、資料。考生如未收到大學甄試通知或對各大學第二階段指定項目甄試有任何疑義者，可主動與各大學聯繫，以免權益受損。

另外，大學甄選入學委員會提醒考生，審查資料已全面推行「書面審查電子化作業」，通過第一階段篩選的考生，除大學校系另有規定外，須於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳，甄選委員會將於3月30日上午8時開放「第二階段審查資料上傳系統」。

第一階段篩選結果不另行寄發書面通知，考生如通過任一校系篩選，甄選委員會將於4月24日寄發網路登記就讀志願序通行碼。該組通行碼是經各大學第二階段指定項目甄試錄取後，上網登記就讀志願序所須輸入的證號。

(中時)

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