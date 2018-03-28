將轉交巴西 英海軍海洋號直升機航母今除役

現役英國海軍直昇機航母海洋號，今日除役後將售予巴西。（圖/英國海軍）

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中時電子報

據英國皇家海軍（Royal Navy）報導，今年年初以8,400萬英鎊（約33.54億台幣）、轉售給巴西海軍的直昇機航母海洋號（HMS Ocean），今日在女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）親臨見證下，舉行盛大除役儀式。陪同女王一起見證海洋號除役的還包含海軍上將菲利普瓊斯（Lord Admiral Sir Philip Jones）爵士，以及500多名在該艦服役的海軍官兵。

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海洋號主管、伍茲海軍少校（Commander Nick Wood）致詞中表示，「今日是一個沉重的日子，我們會想念這艘陪伴我們多年的『家』。未來，海洋號的位置，將由新航母二號艦的威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）取代，那將是一艘更大且能力更強的軍艦。」

英女王伊莉莎白二世（粉紅大衣者）親臨海洋號軍艦除役儀式校閱官兵。（圖/英國海軍）

五百多名海洋號服役官兵，未來將移駐新航母威爾斯親王號。（圖/英國海軍）

從1998年服役至今，母港位於普利茅斯（Plymouth）的海洋號直昇機航母，是英國海軍重要的旗艦之一。曾赴中南美洲進行人道救援等任務。海洋號排水量為21,500噸、全長為203公尺，最大巡航距離為13,000公里、最高時速約為33公里。擁有一定程度的反潛能力，艦載機包含灰背隼直升機 AW101（EH101）、AW159野貓直昇機、CH-47「契努克」直昇機（Boeing Chinook）和阿帕契AH MK1（Apache AH MK1）直昇機四種。

海洋號服役已滿20年，不僅是英國國防重要戰力，也是其對外象徵之一，經常代表英國與海軍，出訪加勒比海地區的英屬地或相關英聯邦國家，並在颶風侵襲時給予協助。

返回母港修繕整理的英國海軍海洋號軍艦。（圖/英國海軍）

英國多年受困於軍費不足，迫使先前的大裁軍動作，如今砸重金打造兩艘新型航母和採購第五代的F-35戰機（F-35 Lightning II），在一切尚未就緒之前，就傳出尚在服役的旗艦售出，讓外界又一次懷疑，其軍事經費是否又出問題。除了上述的尼婭議員砲轟外，另一位工黨議員路克（Luke Pollard）也在推特上吐槽，認為當前保守黨政府又一次進行國防刪減，並讓英國海軍又損失了一艘可用的軍艦。

(中時電子報)

文章來源：Pretty in pink! The Queen goes for a splash of Spring colour as she attends the decommissioning ceremony for HMS Ocean in Plymouth

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