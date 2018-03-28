曝蔡政府執政大矛盾！若不解決 唐湘龍：台灣沒救

2018年03月28日 09:35 中時電子報 謝雅柔

前總統陳水扁日前出席兒子陳致中的造勢晚會，因上台違反中監核准參與活動的「四不」規定，台中監獄表示，經認定陳水扁上台已屬違規，未來申請類似活動將不予核准。資深媒體人唐湘龍指出，蔡政府和校園裡的狂熱獨派教授串聯封殺管中閔，但在面對和獨派站在一起的阿扁卻一籌莫展。唐說這是同一個政府嗎？「沒救的，這個台灣。民進黨不下來，台灣沒未來」。

陳水扁出席兒子陳致中的造勢晚會，因上台違反中監核准參與活動的「四不」規定，台監認定陳水扁上台已屬違規行為，未來申請類似活動將不核准。未料，陳水扁25日在與友人互動的「新勇哥物語」群組，揚言5/4凱達格蘭基金會募款餐會，他將參加並「上台致詞」。

對此，唐湘龍在Yahoo論壇撰文指出，陳水扁現在是政治色盲，「紅線」根本看不出來，中監畫出來的每一條紅線都是遊戲場。唐湘龍感嘆表示，「『中監』現在是把紅線靠在自己的脖子上，台灣的司法正在尋短，已經快要斷氣了」。唐指出，這兩年，台灣人權一直倒退，但台灣扁權一直躍進，台灣人權的天花板，總是只有阿扁能一再撞破。

「這兩天，兩件事情看得出深綠獨派對台灣造成的深度傷害」。唐湘龍指出，蔡政府和校園裡的狂熱獨派教授串聯封殺管中閔，無所不用其極。但同一個政府再面對和獨派站在一起的阿扁卻是一籌莫展。唐說阿扁一直在「自我進化」，也一直在「自我淨化」。管中閔道高一尺，陳水扁魔高一丈。蔡英文踐踏學術在先，閹割司法在後，在魔道之間完全暴露自己的「浮士德困境」。「沒救的，這個台灣。民進黨不下來，台灣沒未來」。

(中時電子報)