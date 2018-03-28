台南新化老街傳火警 90年歷史老餅鋪慘遭祝融

2018年03月28日 09:45 中時 莊曜聰

知名的台南新化老街今天早上驚傳火警，有90年以上歷史的泰香餅舖突然竄出濃煙，1、2樓也開始起火燃燒，當時因餅舖還未開門，周姓屋主夫妻及孫子3人從樓梯爬到頂樓求援，南市消防局出動各式車輛灌救，並以雲梯車將3人救出，所幸僅屋主妻子有輕微嗆傷，送醫後並無大礙，但火勢造成屋內幾近全毀，周姓屋主眼露茫然，不知道要怎麼交出客人的糕餅訂單。

這場火警發生在上午7點左右，餅舖旁賣小卷米粉的店家看到2樓竄出濃煙，見苗頭不對趕緊報案，同一時間屋主發現起火後，也立即報警，並與妻子及就讀大學的孫子跑上3樓，再爬到隔壁棟的頂樓等待救援。

消防局據報出動新化、新市、南科、保西、大灣等2梯次14車30多人到場救援，先以雲梯車將受困3人救下，並將有輕微嗆傷的屋主妻子送往衛福部新化分院救治，同時間分別從1、2樓以水勢滅火，最後在40分鐘內將火勢熄滅，所幸並未延燒到隔壁房屋，後續將進行調查並清點損失。

新化老街建築融合巴洛克建築風格，時間可回溯到日據時期，是當地一大特色街區，日前還曾封街辦活動，這次起火的泰香餅舖更是有90年以上歷史，製作的水果餅還銷往日、美、加拿大，也是觀光客必訪的店家，這次疑似因電線走火幾乎付之一炬，需要時間重新恢復。

(中時)