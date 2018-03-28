奇！動物園的「牠」進入換羽期！趁機大吃大喝還是萌

2018年03月28日 09:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

想吃又怕發胖？然動物園的「牠」每到春夏交替時，就有藉口可以大吃特吃？為何呢？每年到了4-5月，台北市立動物園的國王企鵝就會開始進入換羽期，為了儲備緊接而來繁殖期所需的能量，在換羽期之前的半個月至1個月左右，國王企鵝的食量會明顯增加。歡迎民眾在每天上午10:30及下午3:30的餵魚時間，一起來仔細觀察，國王企鵝積極進食的樣貌喔！

台北市立動物園的國王企鵝每年在4-5月期間，逐漸進入換羽階段，為了儲備換羽及後續求偶、孵蛋、育幼時所需要的能量，就會在換羽期前大量進食，保育員也會適時調整食物供應量。

國王企鵝因為又尖又長的嘴形，無法自行叼起地上的魚，保育員會親手將魚送進企鵝的嘴裡。（台北市立動物園提供）

平常1隻國王企鵝一天約吃2至4隻魚，到了換羽期前，食量可能成長到3至4倍之多，體重也會明顯增加，民眾可以趁此期間好好觀察企鵝體型有沒有明顯變化。

在野外，國王企鵝在換羽階段前，總會大量進食，以便邁入換羽階段及生殖期後，可以長時間不進食，仍能維持日常基本的生活能量。而在動物園裡，保育員會適時地關照每隻企鵝，依據不同企鵝的個性、進食習慣及進食狀況，不論在換羽前或是換羽中，隨時酌量調整食物供應量，讓企鵝得到最妥善的照顧。

國王企鵝因為又尖又長的嘴形，無法自行叼起地上的魚，保育員會親手將魚送進企鵝的嘴裡。目前動物園內國王企鵝的食物種類，包括秋刀魚、青鱗魚、鯖魚等，究竟在換羽階段前會怎樣多吃呢？保育員形容，有些企鵝會一直吃，吃到不能吃為止。

歡迎民眾在每天上午1030及下午330的餵魚時間，一起來仔細觀察，國王企鵝積極進食的樣貌喔！（台北市立動物園提供）

此外，每到國王企鵝的換羽期，為了避免牠們掉落的羽毛，會堵塞企鵝館內過濾水質的維生系統，所以循例會將換羽階段的企鵝群集合在專屬的更衣室，室內活動場只留下已經換好羽毛的個體。民眾在4-5月期間來到企鵝館，如果發現國王企鵝數量變少，可不要覺得奇怪喔！

(中時電子報)