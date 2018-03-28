民進黨讓步 宗教團體不納財團法人法「可談」

友善列印
中時

立法院司法法制委員會今初審《財團法人法》，不過修法存在爭議，藍委動員質疑該法強奪民財，且宗教團體可能被該法納管，引起宗教團體不滿。民進黨團總召柯建銘今表示，該法是為配合亞太防制洗錢評鑑才修法，至於宗教團體在修法上要不要排除，「這部分都可以談。」

國民黨今動員立委進行程序發言，國民黨立委賴士葆質疑，都還沒有《宗教團體法》就先適用《財團法人法》，連醫療機構都可以適用，根本是強奪民財。賴士葆痛批民進黨是「大禿鷹」，如果有人利用財團法人洗錢，有司法可以處理，民進黨執政只會修法強奪民財。

由於涉及宗教團體而引起爭議，連內政部都認為該法案內容主要是針對財團法人組織進行一般性規範，並未考量宗教團體的特殊屬性，會修正或排除宗教團體。柯建銘也表達願意讓步，是不是修法上排除，「可以談」。

不過也引發召委段宜康不滿，段宜康批評內政部莫名其妙，無論是《宗教團體法》或是《財團法人法》都在立院延宕修法多年，內政部表達應該排除宗教團體的看法，但卻不把《宗教團體法》送來立法院，「因為你們的怠惰，應該跟我們道歉！」段便嗆聲到時候修法要叫內政部長葉俊榮自己來。

經朝野私下協商後，民進黨願讓步排除宗教團體的可能，也同意不在本周就進入逐條審查，下周由國民黨召委吳志揚再排一場公聽會後才會進入逐條審查。

(中時)

曝蔡政府執政大矛盾！若不解決 … 陸視朱立倫為藍營管道？朱立倫回…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。