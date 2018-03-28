兒童節！碧潭水舞推新曲！「哆啦A夢」添歡樂

碧潭水舞「直泉水幕」。（新北市觀旅局提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

五天清明連假＋兒童節！趁春暖花開來碧潭走走吧！碧潭水舞秀今年再次以全新面貌，強勢回歸新店溪畔，引進最新的國際級水舞科技，採用國內首見瞬間飛衝的高壓噴氣泉及優雅柔美的水煙花兩種噴頭，自3月9日啟用迄今，每日都吸引大量的遊客蒞臨觀賞，首波推出氣勢磅薄的「神鬼奇航」主題曲，以及柔美浪漫姿態的莎拉·布萊曼「time to say goodbye」皆獲得觀眾好評與喜愛。

碧潭水舞「海潮」。（新北市觀旅局提供）

新北市政府觀光旅遊局因應即將到來的春假5天連續假期，4月1日起推出第2檔的水舞表演節目，有專為兒童節規劃設計的「哆啦A夢」，給觀眾帶來水舞歡愉的氣氛，另一首Michael Jackson的「Billie Jean及dangerous」組曲，將使新店溪水呈現強烈的節奏表現，每晚6:00到8:30每逢整點和半點輪流上演這2首不同曲目，每個曲目演出約6分鐘左右。

碧潭水舞「皇冠」。（新北市觀旅局提供）

碧潭景觀優美，文史豐富，除了有起伏低緩的和美山以及綿延的河濱自行車道，適合情侶、親子一同出遊外，歷史悠久的吊橋、瑠公圳遺址、吸引攝影愛好者的吊橋光雕、全台唯一的人力擺渡等，4月份還會有螢火蟲，都值得遊客深入探訪，如今夜晚將更增添國際級水舞演出，要欣賞的民眾記得把握4月30日以前這段期間，也別忘了可以到隔壁的烏來山區泡溫泉、觀賞烏來瀑布，規劃個充實的新店烏來一日遊。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
943籲快來屏東玩！小綠人放閃牽… 「桃園自在遊 由我帶你遊」旅遊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。