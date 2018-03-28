兒童節！碧潭水舞推新曲！「哆啦A夢」添歡樂

2018年03月28日 10:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

五天清明連假＋兒童節！趁春暖花開來碧潭走走吧！碧潭水舞秀今年再次以全新面貌，強勢回歸新店溪畔，引進最新的國際級水舞科技，採用國內首見瞬間飛衝的高壓噴氣泉及優雅柔美的水煙花兩種噴頭，自3月9日啟用迄今，每日都吸引大量的遊客蒞臨觀賞，首波推出氣勢磅薄的「神鬼奇航」主題曲，以及柔美浪漫姿態的莎拉·布萊曼「time to say goodbye」皆獲得觀眾好評與喜愛。

碧潭水舞「海潮」。（新北市觀旅局提供）

新北市政府觀光旅遊局因應即將到來的春假5天連續假期，4月1日起推出第2檔的水舞表演節目，有專為兒童節規劃設計的「哆啦A夢」，給觀眾帶來水舞歡愉的氣氛，另一首Michael Jackson的「Billie Jean及dangerous」組曲，將使新店溪水呈現強烈的節奏表現，每晚6:00到8:30每逢整點和半點輪流上演這2首不同曲目，每個曲目演出約6分鐘左右。

碧潭水舞「皇冠」。（新北市觀旅局提供）

碧潭景觀優美，文史豐富，除了有起伏低緩的和美山以及綿延的河濱自行車道，適合情侶、親子一同出遊外，歷史悠久的吊橋、瑠公圳遺址、吸引攝影愛好者的吊橋光雕、全台唯一的人力擺渡等，4月份還會有螢火蟲，都值得遊客深入探訪，如今夜晚將更增添國際級水舞演出，要欣賞的民眾記得把握4月30日以前這段期間，也別忘了可以到隔壁的烏來山區泡溫泉、觀賞烏來瀑布，規劃個充實的新店烏來一日遊。

(中時電子報)