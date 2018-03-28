新遊具配輕野餐、永盛公園活動好酷！

臺北市鄰里公園-永盛公園「都市跳島」輕野餐活動

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中時電子報
臺北報導

近年風行一時的露營野餐活動，也出現在臺北市鄰里公園之中！臺北市文化局配合永盛公園「都市跳島」共融式遊戲場的落成啟用，於四月一日舉辦輕野餐活動，搭配街頭藝人輕音樂表演、小丑歡樂折氣球秀與DIY風車手作彩繪，提前替臺北市小朋友慶祝兒童節。

臺北市鄰里公園-永盛公園「都市跳島」輕野餐活動

臺北市文化局推動「公園不再大眾臉」計畫，年初啟用四座鄰里公園共融式遊戲場，第五座位於民生東路和林森北路的交口，原中山創意基地URS21旁的永盛公園「都市跳島」遊戲場，日前也已落成，其中「旋轉星球」和「搖擺大地」兩款新遊具，展現了強烈設計感與特殊功能性，讓這座鄰里公園成為市民得以放鬆步調、共融其中的慢活之島！

「搖擺大地」是獨特而罕見的體感遊具，沒有固定玩法，需要小朋友同心協力的推擠或晃動，才會出現緩慢平和的擺動，因此可激發孩童的想像力與合作精神。「旋轉星球」是無障礙旋轉遊具，高度與空間都方便身障朋友操作使用，從而具體落實共融精神。

永盛公園「都市跳島」共融式遊戲場中的「搖擺大地」，是獨特而罕見的體感遊具。(中時電子報攝)

配合「都市跳島」共融式遊戲場的啟用，也慶祝即將來臨的兒童節，臺北市文化局特別於四月一日(週日)下午二點至四點，在永盛公園舉辦輕野餐，歡迎民眾帶著野餐墊及餐點，到公園來野餐和玩新遊具。此外，現場還安排了街頭藝人輕音樂表演、小丑歡樂折氣球秀與DIY風車手作彩繪區，內容相當豐富。

本次活動不收費用，但是由於場地有限，有意參加者請透過網路報名，前100位報名者可獲得DIY手繪紙風車一組，小朋友能自己彩繪，讓親子共度一個悠閒歡樂的假日午後時光！

輕野餐活動報名連結

若想獲得更多有關永盛公園「都市跳島」或其他共融式遊戲場的訊息，可以上設計臺北Design For Taipei粉絲團https://goo.gl/qQu66h，或掃描以下的QR Code。

(中時電子報)

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