從賴清德的話 看出藍綠兩黨失去民心最主要的原因

行政院長賴清德。(本報系資料照)

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中時電子報

電價上漲恐引爆物價攀升，行政院長賴清德表示去年台灣人至少5成有加薪，電價調整不會造成很大影響。對此，前國民黨立委孫大千直言「迷信數字」其實就是國民黨和民進黨失去民心最主要的原因，因為「統計數字」和「民眾感受」中間一直存在著巨大的落差。

孫大千認為賴院長的談話反映出幾個思考的盲點：

一、主計總處是從何得知「去年台灣多數人的薪水有調漲」的？多數人究竟是多少人呢？那麼沒有加薪的民眾就是活該等死嗎？他們要如何才能生活下去呢？

二、就算薪水調漲，扣除每年的通膨之後，實質薪資漲幅其實相當有限。有沒有去了解一下去年實質加薪幅度是多少呢？

三、「主計總處預估電價上漲所引起的物價漲幅只有0.8%，全年也維持在1點多%。」但是，主計總處所使用的物價公式中的產品種類是包羅萬象的，計算平均值後，將會稀釋掉民生物資及食品餐飲的實際漲幅，而造成誤判。一碗魯肉飯漲價5元，難道不會算一下漲幅是多少嗎？怎麼可能只有0.8%呢？

四、怎麼知道「一般民眾沒有感受到物價上漲情形」？都已經民怨沸騰了，為什麼不相信眼睛看到的，耳朵聽到的，寧願在一堆不切實際的數字中，自我感覺良好呢？

五、為什麼會理所當然的推論，加薪的民眾就不受影響呢？更重要的是，政府應該如何去保護其他受到影響的民眾呢？他們已經每天在生活的邊緣辛苦的掙扎了，忍心再加重他們的負擔嗎？

(中時電子報)

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文章來源：孫大千 臉書

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