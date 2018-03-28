峰會前訪陸 金正恩證明中朝仍是盟友

2018年03月28日 10:23 中時電子報 楊幼蘭

北韓最高領導人金正恩在兩韓峰會舉行前幾天，25日閃電訪問北京，進行2011年12月掌權以來的首次外訪。而金正恩也表示，願意和美國總統川普舉行會談。

據新華社報導，金正恩訪問北京期間，北京高規格接待。中國國家主席習近平除了與他在人民大會堂會談外，還和夫人彭麗媛為金正恩及夫人李雪主，舉行了歡迎宴會並共同欣賞表演。

而中共中央政治局常委、國務院總理李克強，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧，以及中國國家副主席王岐山也分別參加了相關活動。

據《南華早報》（South China Morning Post）27日報導，澳洲國家大學(Australian National University， ANU)亞太戰略研究所（Asia-Pacific Strategic Studies）教授季北慈（Bates Gill）說，金正恩會應邀訪北京，顯示他在和韓國總統文在寅及川普舉行峰會前，仍希望中國站在平壤這邊。而金正恩和習近平會面，是向文在寅與川普強烈顯示，北京顯然願意起碼提供某種政治援助。

他指出，金正恩明白，要參加這些高策略性會談，就需要一切能找得到的友邦支持，或起碼營造還有許多朋友的形象。

而北京軍事觀察員周晨明則指出，金正恩訪北京的另一個目的，在於以行動駁斥外界盛傳，中國雖然身為北韓最大外交與經濟支持者，但已喪失對平壤影響力的說法。他說，儘管盛傳中國與北韓關係緊張，但金正恩以行動證明，北京與平壤的傳統友誼持續，高層也保持接觸。

(中時電子報)