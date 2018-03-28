搶先京東一步 順豐取得陸首張無人機航空許可

2018年03月28日 10:26 中時電子報 李靖棠

據界面新聞報導，大陸快遞龍頭順豐速遞經長時間的測試後，於昨日（3/27）取得民航華東地區管理局取得第一張無人機航空營運（試點）許可證，這同時也意味，已是大陸首家自有40多架大型貨機的順豐，成功領先京東以及菜鳥等勁敵，提前一步開始進行無人機商業化營運。

事實上，順豐早在去年6月已取得解放軍東部戰區批准，並在江西贛州政府的協助下，成為首間取得無人機快遞飛行權的企業。決定在湖北鄂州興建專用機場，將定位為國際與大陸業務樞紐，從此處一步步往大西部地區發展，並有望在2025年自製無人機突破百架。本次取得許可的是旗下江西豐羽順途科技有限公司，所擁有的無人機屬於小型物流業務，最大有效載重5-25公斤，最大載重飛行距離15-100公里，主要用於末端貨件運送。

「順豐速運」於1993年在廣東順德註冊開業，短短數年之間，順豐不僅快速地在廣東省擴大駐點，直到1997年，香港來往大陸的快遞案件幾乎由他壟斷。創始人王衛，將順豐帶往香港、深圳和大陸各大小城市中，並在2002年全面改為直營經營，讓旗下的快遞單能更快速和穩定。並在2003年一口氣簽下5架包機的協議，更於2009年成為大陸首間自有貨機的快遞公司，截至今年1月為止，旗下共有波音757-200型等貨機共37架。

野心勃勃的順豐，最新的大戰略計畫要以「大型有人運輸機+支線大型無人機+末端小型無人機」三段式空運網，落實36小時送達大陸全國各地的目標。除了江西此款小型無人機，順豐手中還有一款水陸雙棲無人機、一款大型貨運無人機AT200與「雙尾蠍」大型無人機。

(中時電子報)