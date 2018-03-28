北港保生堂中藥店 化身財神漢方咖啡館

北港保生堂中藥店，化身財神漢方咖啡館。（張朝欣攝）

友善列印
中時

北港鎮保生堂中藥店濟世1甲子，也是北港武德宮財神廟發源地，最近保生堂結合漢方中藥材與咖啡、飲茶，用文創手法打造全台獨一無二的財神漢方咖啡館，內部保留早年財神發源種種史蹟，讓傳統信仰走進現代生活中。

北港鎮中山路上的保生堂中藥店開設於1955年，店主陳茂霖發現店內常有神蹟顯現，經池府千歲出巡指示「內神」在此，陳茂霖從此於地上供奉1只香爐早晚虔誠敬拜，隨後香火鼎盛、購地建廟成為佔地5000坪的北港武德宮財神廟。

財神信仰發源地保生堂在武德宮主委林安樂規畫下，本月以全新面貌重新開幕，中藥店搖身一變成為充滿傳奇故事的財神漢方咖啡館，保留大部分格局與老物件，並將中藥材融入咖啡、茶飲，吸引許多信眾前來朝聖。

林安樂表示，中藥店的櫃台、藥櫃經過改裝設計，成為最具特色的咖啡吧檯，原本放置中藥材的鐵皮桶改放咖啡豆與茶葉，完全沒有違和感，店內還保留各種財神發源的文物史料，許多顧客來此喝咖啡、品茗，都能感受到一股強烈的「財氣」與「神氣」。

店內的招牌商品是枸杞咖啡與金爐造型包裝的手沖茶，在充滿財神傳奇的氛圍中，咖啡香與茶香就像是另一種敬神焚香，讓顧客身心靈都有不一樣的感受。

林安樂認為多元化的經營，可以讓宗教信仰更融入民眾的日常生活中，因此繼武德宮樂咖啡後，打造保生堂成為漢方咖啡館，用充滿財氣與神氣的常民飲食，讓財神信仰更貼近民眾。

(中時)

新遊具配輕野餐、永盛公園活動好… 嘉義林管處辦「花開的季節」 認…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。