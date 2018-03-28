北港保生堂中藥店 化身財神漢方咖啡館

2018年03月28日 10:32 中時 張朝欣

北港鎮保生堂中藥店濟世1甲子，也是北港武德宮財神廟發源地，最近保生堂結合漢方中藥材與咖啡、飲茶，用文創手法打造全台獨一無二的財神漢方咖啡館，內部保留早年財神發源種種史蹟，讓傳統信仰走進現代生活中。

北港鎮中山路上的保生堂中藥店開設於1955年，店主陳茂霖發現店內常有神蹟顯現，經池府千歲出巡指示「內神」在此，陳茂霖從此於地上供奉1只香爐早晚虔誠敬拜，隨後香火鼎盛、購地建廟成為佔地5000坪的北港武德宮財神廟。

財神信仰發源地保生堂在武德宮主委林安樂規畫下，本月以全新面貌重新開幕，中藥店搖身一變成為充滿傳奇故事的財神漢方咖啡館，保留大部分格局與老物件，並將中藥材融入咖啡、茶飲，吸引許多信眾前來朝聖。

林安樂表示，中藥店的櫃台、藥櫃經過改裝設計，成為最具特色的咖啡吧檯，原本放置中藥材的鐵皮桶改放咖啡豆與茶葉，完全沒有違和感，店內還保留各種財神發源的文物史料，許多顧客來此喝咖啡、品茗，都能感受到一股強烈的「財氣」與「神氣」。

店內的招牌商品是枸杞咖啡與金爐造型包裝的手沖茶，在充滿財神傳奇的氛圍中，咖啡香與茶香就像是另一種敬神焚香，讓顧客身心靈都有不一樣的感受。

林安樂認為多元化的經營，可以讓宗教信仰更融入民眾的日常生活中，因此繼武德宮樂咖啡後，打造保生堂成為漢方咖啡館，用充滿財氣與神氣的常民飲食，讓財神信仰更貼近民眾。

(中時)