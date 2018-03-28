斗六「雞排伯」上吊輕生不是擔心被討稅 原來是為了…

斗六「雞排伯」在國稅局找上門後的一周上吊輕生，他姊姊猜測，他應是擔心過去10年的低收入補助被追回，才會想不開。(圖／翻攝自臉書）

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中時電子報

在雲林縣斗六市新興宮旁擺攤謀生的「雞排伯」林朝明（58歲），本月25日在社區公園內上吊輕生。由於時間點正是在國稅局上門闗切的一周後，當時就有熟識雞排伯的殯葬業者爆料，他是因為生意太好遭人檢舉，被國稅盯上，才會想不開尋短。但此傳言昨均被雞排伯家屬及國稅局否認，國稅局澄清說，主要是要輔導雞排伯辦理營業登記，沒有罰款與追稅問題，雞排伯家屬也證實沒被檢舉、也沒被開單罰款，盼外界不要再以訛傳訛。

至於雞排伯為何想不開？據《三立》報導，家屬透露，他應該是擔心低收入補助會被政府追討回去。雞排伯的姊姊猜測，弟弟可能是擔心買房子和做生意的事情被發現，過去10多年的低收入補助會被追回，所以才會心情低落，最後選擇上吊輕生。國稅局的原意就是要幫助弟弟（雞排伯）辦理營業登記，並非大家所說的「逼稅」。

成了眾矢之的的國稅局雲林分局長陳金華表示，阿伯每月營業額僅5萬，未達課稅的8萬，根本就不會被課稅，只是要輔導他辦理營業登記。陳金華還說，承辦阿伯的2名稅務員才剛大學畢業，得知阿伯自殺後也非常難受，甚至崩潰大哭，無法上班請假。

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(中時電子報)

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