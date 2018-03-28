中美貿易交鋒之際 史特瑞特號驅逐艦訪港

2018年03月28日 10:48 中時電子報 喻華德

當美國與中國大陸貿易大戰一觸即發之際，美國海軍海軍第七艦隊26日發佈新聞，勃克級飛彈驅逐艦史特瑞特號(DDG 104)（USS Sterett）在執行印太部署任務後，於27日訪問香港。此次訪問將讓組員體驗香港文化、與香港公眾接觸，並持續建立與香港紀律部隊的關係。

「紀律部隊」包含香港警務處、入境事務處、香港海關、消防處、懲教署、政府飛行服務隊、民眾安全服務隊及醫療輔助隊。

在史特瑞特號規劃的行程中，將訪問托兒所、中學，參與文化活動與學生展開體育競賽。許多該艦的成員對於體驗香港的特色美食和文化充滿了期待。

由300位水手組成，史特瑞特號是配備武器和感測器，允許其獨自橫跨全戰區作戰的多重任務神盾驅逐艦，史特瑞特號的設計允許其獨立作戰或與其它軍艦聯合作戰。

史特瑞特號為勃克級飛彈驅逐艦Flight IIA批次。(圖/US Navy)

史特瑞特號的母港位於美國加州聖地牙哥，目前為支援胡蜂號(LHD 1)遠征打擊支隊(ESG)，及與第31遠征支隊(MEU)前進部署至印太區域。

據《青年日報》報導史特瑞特號與杜威號(DDG 105)( USS Dewey) 在去年五月共同執行川普總統上任後首次南海「航行自由」任務；並與印太區域海軍執行例行性巡邏、海事安全任務、戰區安全合作活動以強化區域安全和穩定。

在印太區域美國軍艦像史特瑞特號的存在，協助維持和平和安全及近一步維繫與夥伴及盟邦的關係。

(中時電子報)