「桃園自在遊 由我帶你遊」旅遊攻略人氣獎開跑記者會

2018年03月28日 10:40 中時電子報 綜合報導

桃園是個好所在，不僅擁有山林美景、海岸風光，更有獨特多元文化和友善人文民情，為了讓更多人認識桃園的美，讓更多在地人訴說桃園動人的故事，本府推出的「桃園自在遊」線上旅遊服務平台，結合各個季節不同節慶觀光活動， 並於網路平台上架開放預約申請，讓遊客能即選即訂，暢遊桃園。

桃園擁有多元的文化，還有「草花王國的故鄉」以及「千塘之鄉」等美名，

為了讓更多民眾感受桃園的美，邀請全國民眾腦力激盪，激發出創意無限之遊程，今年度我們首先推出「桃園自在遊 由我帶你遊」旅遊攻略人氣獎活動，廣邀各方旅遊達人分享桃園好吃好玩的推薦景點及遊程，發掘桃園美好秘境。

桃園自在遊強調與在地合作的精神，與當地協會及社區合作，結合在地觀光資源及社區達人專業導覽，帶領大家悠遊深具地方特色的景點，滿足大家喜歡慢走、漫遊且深入當地的旅遊需求，提供深度景點及私房行程。

網紅時代來臨，每個人皆有好創意、好想法發揮的舞台，人人都可以是旅遊

達人，因此，本次「桃園自在遊 由我帶你遊」旅遊攻略人氣獎活動結合了眾多旅遊資源，不僅可以「桃園自在遊達人」的身分參加媒體踩線團，還有百萬粉絲社群平台讓文章露出的機會，更有附贈最高價值 5000 元之渡假酒店住宿券，通通送給前三名的幸運兒。

即日起至4月5日開放投稿，參賽者首先只要將自己寫好的旅遊文章發布在個人社群平台，再上 ACCUPASS 桃園自在遊專頁平台上報名，即可獲得角逐人氣獎的入門資格，並將於 4 月 9 日至4月30日開放票選，歡迎大家相揪來桃園自在遊！更多詳情請上桃園觀光導覽網或桃園自在遊粉絲團查詢。

市民諮詢熱線 1999(外縣市請撥 03-2189000)

(中時電子報)