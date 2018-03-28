「桃園自在遊 由我帶你遊」 旅遊攻略人氣獎開跑

2018年03月28日 10:44 中時電子報 綜合報導

桃園的山林美景與海岸風光不該被埋沒，為了讓更多人認識桃園之美，今年桃園觀旅局邀請旅遊達人站出來，為桃園規劃好玩又好吃的旅遊行程，並已於3/8開放線上報名，累積人氣即可獲得5000元住宿券等好禮。

今年桃園觀旅局首度推出「桃園自在遊 由我帶你遊」旅遊攻略人氣獎活動，廣邀各方旅遊達人一同發掘桃園美好秘境。桃園自在遊強調與在地合作的精神，與當地協會及社區合作，結合在地觀光資源及社區達人專業導覽，吸引喜愛慢遊並能夠深入當地的旅者，並建置操作簡單的報名網站，讓「玩」變得更輕鬆無負擔。

投稿、報名方式簡單 歡迎達人踴躍參與

因應網紅時代來臨，有想法、擁有好點子的人應該要有發揮的舞台，透過這次的「桃園自在遊 由我帶你遊」旅遊攻略人氣獎提供最佳平台，讓達人規劃的行程發布於個人部落格，並由民眾線上投票，累積人氣達前三名者即可享有文章露出於百萬粉絲數社群平台、參與旅遊分享記者會、高級住宿券；冠軍更以「桃園自在遊」的大使身分參與旅遊媒體踩線，東森山林渡假酒店住宿券價值更高達5000元！

「桃園自在遊 由我帶你遊」旅遊攻略人氣獎投稿時間為2018/3/8-4/5，於ACCUPASS平台(https://goo.gl/L69y34)線上報名，投票時間則為2018/4/9-4/30，歡迎旅遊達人分享最好玩、好吃的桃園旅遊行程！

(中時電子報)