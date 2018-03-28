不滿黨內北市長初選 呂秀蓮批：蔡太忙碌 大權旁落

2018年03月28日 11:05 中時 曾薏蘋

擬參選台北市長的前副總統呂秀蓮，今天上午火力全開，砲轟自家黨初選機制，她痛批，「蔡總統大概兼黨主席，太忙碌，大權旁落」，黨中央少數寡頭人在操作， 若沒有好的機制，不配為台北市找出候選人。

此外，最近民進黨想推誰參選台北市長人選傳聞不斷，呂秀蓮更暗酸，「要選的中央黨部都不讓人家選，中央黨部一直在釋放口袋名單。」

呂秀蓮表示，今年年底投票到底誰勝出實在很難講，也不一定民進黨要砲製第二個柯p，就可以達到目的，四年前柯p是誰拱出來的，那些沒經過檢驗、無條件跟市民推薦背書的人，不管是政黨或名嘴有沒有反省？是不是該跟台北市民做一番交代，「如果你們錯了，是不是應該道歉」，民進黨員的熱情奮鬥，就可以丟到垃圾桶嗎？

呂秀蓮舉行「328傳奇」記者會，一開場就砲轟民進黨中央。呂秀蓮說，日前民調，民眾對民進黨的喜好度只贏國民黨兩度，厭惡度不相上下，最近初選下來，造成的裂痕，黨中央至今不去弭平。

她痛批，「蔡總統大概兼主席，太忙碌，大權旁落，黨中央少數人寡頭人在操作」，不是少數幾個擁有權勢的人黑箱作業，決定台北市民只能從哪幾個人中選出市長；也要告訴政黨，「如果沒有很好的黨內初選機制，你們不配替台北市民決定市長候選人」。

呂秀蓮認為，新北市長朱立倫這次訪問中國，中國給予高規格對待，顯示中國已在培植「中國的太陽」，民進黨黨魂已經相當相當地淡，不見得民進黨再炮製一個柯P就可以打贏選戰。現在黨是不是要把民進黨黨員的感情，丟到垃圾桶？

呂秀蓮表示，民主已經走到非常偏鋒，產生病毒，以前民進黨非常重視黨員，黨內民主已經淪喪，這是很大隱憂，選罷法對於各種訊息介入媒體，沒有規範，這樣的選罷法還有什麼用？

她說，自己已經拜訪五十個以上的里長，「但是我們政黨只想贏贏贏，卻沒有想到，誰哪一個才能治理，若你們沒有好的機制，不配為台北市找出候選人」，「你們有為四年前的錯誤有道歉嗎？」

呂秀蓮也呼籲選民，今年台北市長候選人會非常多，不要管是哪一黨，只要政見符合，就可以接觸，因為「黨內提名功能已經破產，我要挑戰」。

(中時)