鄧小平原孫女婿 安邦吳小暉今以詐騙罪公審

2018年03月28日 11:09 中時電子報 李靖棠

據界面新聞報導，上海市第一中級人民法院於今日上午，公開審理安邦集團原董事長、總經理吳小暉，遭起訴集資詐騙與職務侵佔等罪名一案。

一度以19.5億美元（約590.5億台幣）買下紐約著名地標- 華爾道夫酒店（Waldorf Astoria New York），成為國際媒體焦點的安邦保險集團。如今卻因為集團原董事長、總經理吳小暉涉嫌經濟犯罪，被依法提起公訴，大陸保險監督管理委員會（保監會）為確保旗下消費者合法權益，依法從上月23日開始，對安邦保險接管一年。

原安邦集團董事長吳小暉今日遭上海第一中級法院公審。（圖/上海第一中院微博）

現年51歲的吳小暉，浙江溫州市平陽縣人，早年曾在溫州平陽縣工商局工作，後轉為溫州市府的職員，在父親的支持下，於1996年成立聯通租賃集團有限公司，成為上汽集團最大的承包商，兩年後成立旅行者汽車集團，這兩家公司後來成為安邦人壽初始股東之一。在安邦保險多次改組，成為集團股份有限公司後，原董事長胡茂元下臺後，吳小暉正式走向臺前接任董事長一職。

吳小暉（圖中立者）赴美參加美國中國總商會晚宴，與美國前國務卿季辛吉（圖中坐者）和前香港特首董健華（季辛吉左側）同桌。（圖/中新社）

當上董事長的吳小暉，感情生活與家庭也成為外界關注的焦點，第二任妻子是前杭州市市長盧文舸之女，不久後宣告離婚；真正讓外界好奇的，是2003年因同事關係而結縭的妻子鄧卓芮，是已故的大陸國家領導人、中央軍委主席鄧小平的孫女，讓吳小暉成為前中國科協常務副主席鄧楠的女婿。兩人育有一子，雖現已離婚，但這個身份仍持續讓他的一舉一動，都倍受關注。

本看似順遂發展的吳小暉，卻在去年4月開始爆出民生銀行的千億貸款弊案，開始成為陸媒箭靶；6月份更傳出被帶走調查、並將公司職權轉交副手團隊執掌。如今大陸官方大動作接管集團，不僅證實了各種傳聞，也讓人好奇，安邦集團未來的走向為何。

(中時電子報)