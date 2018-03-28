企業政府手牽手 反毒向前走

台灣公益廣告協會創辦人賴東明、理事長高志明、知名導演吳念真出席記者會表達支持。（張孝義攝）

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法務部常務次長張斗輝表示，政府資源有限，但社會民力無窮，需要社會各界共同投入反毒工作。（張孝義攝）
知名導演吳念真表示舉凡藥頭、販毒者，不要再「分級」判刑才能有效肅清毒品。（張孝義攝）

由台灣公益廣告協會號召，邀集各領域企業團體參與，發起「社會企業，無毒志業」活動，與法務部辦理毒品防制合作結盟，28日在法務部舉行結盟記者會，參與企業團體承諾未來將善盡企業社會責任，發揮影響力，將毒品防制工作列入企業追求目標，融入內部督管機制，並提供門市、分行、營業點等通路露出政府毒品防制資訊。

法務部常務次長張斗輝致詞時表示，政府長期以來致力推動毒品防制工作，新政府上台後，更推出「新世代反毒策略」，投入更多經費與人力，2019年並規劃設立毒品防制基金。政府資源有限，但社會民力無窮，需要社會各界共同投入反毒工作。張斗輝並感謝這次企業團體自發性串聯，與政府共同推動反毒工作，未來也希望能夠號召更多企業團體和民間力量投入，讓臺灣能遠離毒品危害。

指導拍攝反毒公益廣告的知名導演吳念真表示，現在毒害青少年最嚴重的是安非他命及K他命，在中南部甚至有18、9歲的大哥哥們「指揮」13、4歲的小弟弟，賣10支毒品，小弟可以免費獲得1支，這個現象其實學校的校長都知道，可是關係到校長考績，所以被「淡化處理」，而K他命是3級毒品，藥頭被抓也很快被保釋。

吳念真語重心長的向法務部建議，舉凡藥頭、販毒者，不要再「分級」判刑，才能有效肅清毒品，否則反毒宣導做再多，成果還是有限。

(中時)

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