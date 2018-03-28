克敵制勝仰賴過目不忘的貼心文宣

台中市民進黨初選將於4月16日登場，各候選人為爭取出線機會，無不卯足勁展開腦力激盪！推出各式各樣的「文宣品」。（陳世宗攝）

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各候選人的「文宣品」，如牙線棒、吸水抹布、菜瓜布、咖啡包，便宜又實用，讓選民爭相索取成為宣傳「自己」的利器。（陳世宗攝）

台中市民進黨初選將於4月16日登場，各候選人為爭取出線機會，無不卯足勁展開腦力激盪！絞盡腦汁推出各式各樣的「文宣品」，希望讓選民留下深刻的印象；如牙線棒、吸水抹布、菜瓜布、咖啡包，便宜又實用，讓選民爭相索取成為宣傳「自己」的利器。

文宣品是參選人爭取選民印象最直接的「見面禮」及代言品。如何讓選民拿到文宣品「有感」，願意留在身邊一用再用、一看再看，各候選人無不挖空心思，想盡方設法讓選民「記住自己、忘了對手」！

市議員邱素貞與張芬郁，除提供印有自己姓名的小型瓶裝水外，也有支持者提供的雙線超細滑牙線棒。邱素貞說，牙線棒一小包有10支餐後可使用，隨身攜帶很便利、實用，民眾使用時就會想到貼心的她。張芬郁則希望民眾多喝水、身體健康。

尋求連任的市議員蕭隆澤、翁美春，不約而同推出與日常煮食有關的吸水抹布、菜瓜布。蕭隆澤認為，菜瓜布是許多家庭主婦會用得到的廚房用品，應該多關心婦女。翁美春則說，多用途吸水抹布，吸水力強易清洗，當乾髮巾也合適，深受婆婆媽媽的青睞成為搶手貨。

角逐中西區市議員的新人陳俞融，年輕人就推出濾掛咖啡文宣包，讓人每天都精神抖擻充滿活力，希望選民可以一面喝咖啡，一面欣賞柳川、綠川城市之美，並共同思考台中市的未來發展；進而在民調時大聲喊出「我唯一支持陳俞融。」

面對文宣小禮品琳瑯滿目！市議員陳淑華、謝明源仍選擇傳統ＤＭ紙類為主，透過任內爭取的地方建設為為訴求，期能爭取選民再支持！謝明源、陳淑華說，透過文字與圖片讓選民可一目了然，明確了解問政理念與為民發聲的努力，才是最直接行銷自己、爭取再支持。

(中時)

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