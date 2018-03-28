在這裡不夯！首進駐國家公園 星巴克慘遭萬人反對

2018年03月28日 11:24 中時電子報 蔡萱

優勝美地國家公園。(圖/美聯社)

在美國早已成為生活一部分的連鎖咖啡廳星巴克，並非受到任何地方的歡迎，該公司近日將首次進駐知名國家公園優勝美地，遭到超過2萬人聯署反對，認為星巴克將會破壞以優美自然景觀的寧靜和整潔，讓這間原本歡喜開張的星巴克蒙上陰影，雖然星巴克仍決定按計劃在月中開始營業，但卻轉於低調並未顯眼的懸掛招牌及商標。

美國擴點全球的知名連鎖咖啡店星巴克才在月初自豪的宣布，星巴克將首次進駐國家公園，全新的分店將於月中在有128年歷史的加州國家公園優勝美地（Yosemite National Park）開幕，為每年造訪優勝美地的400-500萬遊客提供服務，更稱這將分店將會是綠色能源設計的典範。

然而為顧客提供方便可買咖啡以及舒適環境的星巴克，以往所到之處備受歡迎，但卻在優勝美地踢到了鐵板。有超過25,000人連署反對這家分店的開業，反對人士發起的連署「跨國公司不該存在我們的國家公園」，他們認為這家星巴克為進一步的不正當發展打開了大門，優勝美地公將會失去它的本質，且讓它難以與混亂繁忙的都市區分。

儘管如此，這家星巴克仍決定按照原本計畫在月中開始營運，但低調的不在店外懸掛招牌及著名的商標，減少商業氣息，以符合當地特色的木製裝潢和僅在玻璃門上有小小的商標的樣貌現身眾人眼前。

(中時電子報)