在這裡不夯！首進駐國家公園 星巴克慘遭萬人反對

在優勝美地開幕的全新星巴克分店，以符合當地特色的木製裝潢風格及不掛招牌來減低商業氣息。(圖/starbucks)

友善列印
中時電子報
優勝美地國家公園。(圖/美聯社)

在美國早已成為生活一部分的連鎖咖啡廳星巴克，並非受到任何地方的歡迎，該公司近日將首次進駐知名國家公園優勝美地，遭到超過2萬人聯署反對，認為星巴克將會破壞以優美自然景觀的寧靜和整潔，讓這間原本歡喜開張的星巴克蒙上陰影，雖然星巴克仍決定按計劃在月中開始營業，但卻轉於低調並未顯眼的懸掛招牌及商標。

美國擴點全球的知名連鎖咖啡店星巴克才在月初自豪的宣布，星巴克將首次進駐國家公園，全新的分店將於月中在有128年歷史的加州國家公園優勝美地（Yosemite National Park）開幕，為每年造訪優勝美地的400-500萬遊客提供服務，更稱這將分店將會是綠色能源設計的典範。

然而為顧客提供方便可買咖啡以及舒適環境的星巴克，以往所到之處備受歡迎，但卻在優勝美地踢到了鐵板。有超過25,000人連署反對這家分店的開業，反對人士發起的連署「跨國公司不該存在我們的國家公園」，他們認為這家星巴克為進一步的不正當發展打開了大門，優勝美地公將會失去它的本質，且讓它難以與混亂繁忙的都市區分。

儘管如此，這家星巴克仍決定按照原本計畫在月中開始營運，但低調的不在店外懸掛招牌及著名的商標，減少商業氣息，以符合當地特色的木製裝潢和僅在玻璃門上有小小的商標的樣貌現身眾人眼前。

(中時電子報)

文章來源：Yosemite's secretive Starbucks: cafe opens in park, to delight and dismay

文章來源：Starbucks opens in a U.S. national park for first time — and not everyone’s thrilled

打鐵趁熱 習近平接受金正恩邀請…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。