扁挺姚文智 呂秀蓮神回：扁說市長位子太小

2018年03月28日 11:59 中時 曾薏蘋 、 陳怡誠

日前前總統陳水扁在「勇哥物語」力挺民進黨立委姚文智參選台北市長，要給中生代機會。前副總統呂秀蓮神回，「這次他不支持我，因為他覺得市長這個位子太小了。」

陳水扁卸任後，一直與老搭檔呂秀蓮有互動，但這次卻挺姚文智，讓呂秀蓮頗尷尬；媒體追問，「陳總統也認為，黨中央不應該優柔寡斷。」呂秀蓮說，「陳總統也變來變去，也變好多次，聽聽就好」。

對於陳水扁的「勇哥物語」，陳前總統裡面有提到，力挺永姚文智。呂秀蓮說，「沒關係，下次阿扁總統再說，我就可以告訴大家，這次他不支持我，因為他覺得，市長這個位子太小了」。但她從不這麼認為，「我是用『功德』。」

媒體追問，是扁有勸退嗎？呂秀蓮說，她不認為那是勸退，是覺得位子太小。

她說，她這次就是誠心誠意獻給台北市民，你們還要另外一個被玩掉的四年，還是要繼續住在四、五十年沒有改建的老屋，還是年輕人要繼續徬徨，換一個人可以改變你的命運。

媒體詢問，若黨內初選沒有選擇你？呂秀蓮表示，台北市沒有黨內初選，大權都在蔡主席手上，做什麼結論，11月24日，大家自負後果，她會更信賴台北市民選擇。黨內初選已經完全破功，之前台南市、嘉義縣黨內初選弄得烏煙瘴氣，黨中央竟然無人負責任，還繼續閉門做一些，台北市民已經用很多民調證明他們的反感。

至於會參選到底嗎？呂秀蓮表示，「我會堅持我的理念。」

(中時)