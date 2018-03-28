日月光走入南投偏郷 幫弱勢兒翻轉人生

2018年03月28日 11:46 中時 廖德修

日月光文教基金會贊助南投縣「愛加倍家庭關懷協會」的原住民兒童課後扶植計畫。（圖／日月光文教基金會提供）

日月光文教基金會贊助「基督教飛揚青少年全人教育關懷協會的青少年品格暨課後輔導計畫」。（圖／日月光文教基金會提供）

日月光文教基金會贊助「基督教飛揚青少年全人教育關懷協會的青少年品格暨課後輔導計畫」，希望藉扶助、關懷等教育方式，讓兒童、青少年有機會改變自己，翻轉未來的人生。（圖／日月光文教基金會提供）

「關懷弱勢孩子，就要給他們加倍的愛」，日月光文教基金會致力於關懷弱勢，今年分別贊助南投縣愛加倍家庭協會的「原住民兒童課後扶植計畫」，以及全人教育關懷協會的「青少年品格暨課後輔導計畫」，希望以貼身深入參與的實際行動，關懷弱勢兒童及青少年，希望讓他們有機會翻轉教育學程、改變學習環境。

「我好希望能早點回到課輔班噢」，星期三的午後，吃完營養午餐，五年級的小晞就忙著分別到三年級、二年級的教室找弟弟、妹妹，好一齊搭上課輔的接駁車，小晞說「在課輔班，可以寫作業、與其他小朋友玩，下午有熱食點心吃、有不懂的功課，還可以問老師」。

小晞的父母都是原住民，務農之餘以幫人砍菜為生，經常需要凌晨起床上山，一直工作到隔天中午才有空休息，由於無力照顧小孩，又怕孩子功課跟不上，只好把三個孩子送到埔里讀國小，但課後孩子該怎麼辦？「還好有愛加倍協會及日月光文教基金會幫忙，設立免費課輔班，讓他們無後顧之憂」，小晞的父母說。

小晞說，她原本功課不好，但現在有課輔，讓她功課進步到前十名，還可以參加巧固球校隊，更打到全國第一名，她希望能能升學到有體育班的國中，「未來成為國手」。

同樣是星期三的下午5時，就讀國三的小苓。從學校放學後，迫不及待回到全人教育關懷協會的課後班，書包放好、洗個舒服的澡、再與其他同學吃完晚餐，再自習，碰到不懂的功課，就直接問到課輔班服務的大學生志工老師。

「有沒有人關心真的差很多」，小苓說，她家境不是很好，因為想改變自己、約束自己，所以國小畢業後，就從仁愛鄉山上到埔里讀書，國一上學期她讀得很辛苦，因為功課跟不上，總是在中間甚或吊車尾，但在課輔班一年後，「終於可以在前十名了」，至於未來的規畫？小苓說未來想成為護理人員，「因為白衣天使很偉大」。

愛加倍家庭關懷協會負責人邱蘭月表示，協會中像小晞一樣需要照顧的原住民有45人，這些孩子的父母皆因經濟弱勢，無法提供孩子補習教育，也因父母早出晚歸，讓許多原住民孩在行為及品格上較疏於關照，因此需要社會各界關懷，投入資源與人力，讓這些孩子有機會改變自己。

全人教育關懷協會牧師徐月風表示，現在社會單親家庭、隔代教養、族群認知、家庭清寒，導致各種社會議題不斷，因此該協會希望從品格教育及課業輔導雙管齊下，讓孩子有機會翻轉自己未來的人生。

徐月風說，該協會從事關懷青少年13年，已有許多孩子成為軍官、警察、社工員、護理師、工程師，希望未來在日月光文教基金會幫助下，翻轉更多弱勢青少年的前景。

(中時)