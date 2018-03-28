街口支付換手機門號錢被吃？業者：可以移轉

市議員王威中質疑街口支付系統設計不良，更換手機門號無法轉移原帳戶儲值金。（陳燕珩攝）

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電子支付業者「街口支付」2月開始試營運，有不少民眾向市議員王威中投訴，街口支付帳戶只認手機、不認人，一旦變更門號就無法登入，原帳戶的儲值金、街口幣形同被沒收，電子錢包瞬間變成「殭屍帳戶」，質疑業者設計不良，蓄意坑殺使用者。

王威中指出，街口支付今年1月22日獲金管會核發執照，2月初就試營運，推出多項優惠活動，搶攻市佔率，吸引不少民眾註冊。但陸續有使用者發現，更換手機門號後，竟無法申請變更帳戶綁定門號，裡面餘額和街口幣無法使用、提領，也不能取消註冊，實在被「坑很大」。

使用者林小姐說，她換新手機門號後，發現舊門號綁定帳號的錢全被吃掉，另外，電信公司若將使用者退租的舊門號給新客戶使用，新客戶下載街口支付App，只要輸入手機號碼，就能透過簡訊認證碼，輕鬆登入舊使用者的帳號，閱覽他的個資和支付紀錄，設計大有問題。

王威中還說，街口支付的提領系統也常出狀況，使用者提領後，常常隔好幾天才入帳，也無法查詢進度，質疑系統金流有問題。

北市主任消保官何修蘭表示，會針對消費者提出的疑慮，了解業者相關作業程序，個別消費爭議部分，若使用者提出損害賠償，可協助與業者協商，至於影響消費者權益的通案性問題，會跟主管機關金管會反映。

街口支付則澄清，新舊門號可以做帳戶移轉，只要跟公司客服反映，就會立即處理，將舊帳戶資料清除，不會有舊客戶個資外漏的問題；至於提領金額有延遲的狀況，是受金管會法規限制，需跟銀行確認用戶，至少需要一天的時間。

(中時)

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